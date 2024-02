Najlepszy film 2023 trafia na VOD. Gdzie i kiedy obejrzymy go online?

"Oppenheimer" już niedługo będzie dostępny na VOD. Na jakiej platformie się pojawi i kiedy będzie można go obejrzeć online?

Premiera filmu "Oppenheimer" na platformie SkyShowtime zbliża się wielkimi krokami i widzowie będą mogli obejrzeć prawdopodobnie najlepszy film zeszłego roku na platformie VOD w ramach abonamentu. Reżyser Christopher Nolan przygotował widowiskowy thriller, który zabiera widzów w emocjonującą podróż do świata enigmatycznego naukowca. J. Robert Oppenheimer stoi przed paradoksalną decyzją, czy zaryzykować zniszczenie świata, aby go ocalić - to pytanie, które wciągnie widzów w labirynt moralnych dylematów, przewija się przez cały seans "Oppenheimera"

Film, oparty na autorskim scenariuszu Nolana, to nie tylko widowiskowa rozrywka, ale także głębokie zagłębienie się w umysł fizyka teoretycznego. Laureat 13 nominacji do Oscarów i Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) zyskał uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków, zarabiając na całym świecie 952 miliony dolarów. Obsada to plejada gwiazd wcielająca się w postacie historyczne, takie jak Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer i Emily Blunt jako jego żona Katherine "Kitty" Oppenheimer.

Oppenheimer - gdzie obejrzeć online? Kiedy premiera na VOD?

"Oppenheimer" nie byłby kompletny bez wsparcia doborowej obsady w pozostałych rolach, w tym nagrodzonego Oscarem Matta Damona czy nominowanego do Oscara Roberta Downeya Jr.. Produkcja oparta jest na Pulitzerowskiej książce "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera", co dodaje filmowi dodatkowej warstwy autentyczności, ponieważ jej autor wielokrotnie powtarzał, jak skutecznie udało się przenieść opisane w książce wydarzenia na ekrany.

Premiera filmu na SkyShowtime 21 marca z pewnością będzie wydarzeniem, na które czekało wielu miłośników kina i wyczekujących ekscytującej podróży w głąb umysłu jednego z najbardziej enigmatycznych naukowców XX wieku.

Przypominijmy, że w ostatnim czasie na SkyShowtime pojawił się inny hit 2023 roku "Mission: Impossible – Dead Reckoning", a już w ten piątek 9 lutego zobaczymy online znakomitą animację "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos".