Będzie nowa seria "W garniturach"!

Udało się, fani dopięli swego! Doczekamy się nowej serii w uniwersum "W garniturach"! Co o niej wiadomo?

"W garniturach" (ang. "Suits") ma już swoje lata. Debiutujący w 2011 roku serial przez 9 sezonów utrzymywał widzów przed telewizorami. Wydawać by się mogło, że jego czas już dawno przeminął i niewiele osób o nim pamięta. I owszem, tak mogło być — aż do minionego lata. Wtedy to w amerykańskiej ofercie Netfliksa pojawiły się wszystkie sezony "W garniturach" i serial przez kilka tygodni bił rekordy popularności.

A wraz z popularnością pojawiły się pytania: co dalej? Czy możemy liczyć na kontynuację? A może jakąś poboczną serię? Pół roku później mamy odpowiedź na te pytania. Telewizja NBC zdecydowała się spróbować popłynąć na fali (ponownej) popularności serialu i zamówiła spin-off: "Suits: LA"!

"Suits: LA" — nadchodzi spin-off "W garniturach". Co o nim wiemy?

Jak informuje serwis TVLine, amerykańska stacja NBC zamówiła pierwszy odcinek nowej serii "W garniturach". "Suits: LA", bo taki tytuł ma nosić spin-off, ma skupić się na zupełnie nowej postaci w uniwersum: Tedzie Blacku. Były nowojorski prokurator ma trafić do tytułowego Los Angeles, gdzie ma wcielać się w rolę którą całe życie potępiał i reprezentować dużych i wpływowych klientów. Historię będziemy śledzić od momentu, w którym jego firma znalazła się w kryzysie, tym samym można nastawić się na niesprzyjający mu los i wiele perypetii.

Na tę chwilę na temat "Suits: LA" wiadomo niewiele. Dobra wiadomość jest taka, że scenariusz do pilotażowego odcinka napisze twórca "W garniturach" — Aaron Korsh. Zdjęcia mają ruszyć już w przyszłym miesiącu.

No cóż, pozostaje trzymać kciuki i mieć nadzieję, że pójdzie mu lepiej niż spin-offowi o Jessice, który zakończono po 10 odcinkach.