Apple TV+ się rozkręca, wielka premiera co tydzień przez cały 2024 rok

Apple TV+ planuje pracowity 2024 rok

Serwis VOD od Apple dostępny jest już od kilku lat, ale nie cieszy się tak dużą popularnością jak konkurencja. Nie oznacza to jednak, że brakuje na nim wartościowych treści. Koncern z Cupertino zdaje się stawiać przede wszystkim na jakość swoich produkcji i często świetnie się to udaje, a hity takie jak For All Mankind, Fundacja, Ted Lasso czy The Morning Show cieszą się dużą sympatią widzów. Apple nie zdradza ile osób korzysta z serwisu VOD, ale biorąc pod uwagę częste promocje na darmowy dostęp oraz abonament Apple One, może to być całkiem sporo sposób. I pewnie każda z tych osób się ucieszy, że w 2024 roku gigant zamierza jeszcze bardziej podkręcić tempo. Do już licznych produkcji wymienionych na poniższym obrazku dołączy w tym roku kilkadziesiąt nowych.

Na YouTube pojawiła się właśnie zapowiedź 2024 roku w Apple TV+, gdzie firma wspomina, że w tym roku co tydzień w serwisie będą pojawiały się nowe treści. Oznacza to, że każdego tygodnia dostaniemy nowy serial lub film, w tym takie hity jak Napoleon czy Agryll - Tajny Szpieg. Pojawią się też nowe seriale, a znane już produkcje powrócą z kolejnymi sezonami. Najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo okazale, jak możecie przekonać się sami oglądając poniższą zapowiedź. W produkcjach Apple pojawi się wiele znanych twarzy, jak chociażby Michael Douglas w serialu Franklin czy Jennifer Connelly w Dark Matter.

Pełna lista nowych produkcji Apple w 2024 roku, która została zaprezentowana do tej pory obejmuje już 18 tytułów, których lista znajduje się poniżej:

The New Look

Sugar

Killers of the Flower Moon

Masters of the Air

The Big Door Prize Season 2

Loot Season 2

Franklin

Napoleon

Lady in the Lake

Presumed Innocent

Constellation

Manhunt

The Dynasty: New England Patriots

Dark Matter

Palm Royale

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin

The Reluctant Traveler with Eugene Levy Season 2

Land of Women

Najbliższe pół roku zapowiada się zatem bardzo ciekawie.