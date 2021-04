To, co mogło się natomiast podobać, to rozwój głównej bohaterki, która przebyła długą drogę, by znaleźć się tam, gdzie jest teraz, a to przecież nie koniec jej historii. Czwarty sezon „Opowieści podręcznej” ma nam przynieść odpowiedzi na wiele pytań i już od samego początku kontynuuje urwane w finale poprzedniej serii wątki.

HBO Max z reklamami będzie o 1/3 tańsze niż standardowy pakiet

Cieszę się, że nie zdecydowano się na przeskoki w czasie, by móc później wrócić do tak kluczowego momentu – myślę, że serial jest już na takim etapie, że widzom się po prostu należy doprowadzenie niektórych wątków do końca i położenie gruntu pod nowe. W tym tekście starałem się zdradzić jak najmniej, jeśli chodzi o fabułę, bo to właśnie liczne zaskoczenia sprawiają, że mamy ochotę zostać przed ekranem

4. sezon „Opowieści podręcznej” – to nadal ten sam serial