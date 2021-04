Nie wiesz co obejrzeć? Netflix wybierze za Ciebie – nowa funkcja już w Polsce!

Od dzisiaj taki efekt ma nam zapewnić funkcja „Odtwórz losowo”, która za nas wybiera następny odcinek oglądanego serialu, nowy serial albo film. Co ciekawe, w głównej mierze opiera się ona właśnie na tym, co widzieliśmy do tej pory lub co może nas zainteresować.

Nie są to do końca losowe tytuły i pod uwagę nie są brane wszystkie materiały na Netfliksie, co też zapobiega uruchomieniu odtwarzania całkowicie przypadkowego filmu czy serialu. Z jednej strony dostajemy pewne zabezpieczenie, a z drugiej ograniczenie. Sami zdecydujecie, czy będzie to dla Was pomocne.

‚Odtwórz losowo’ pojawia się na Netflix

Netflix zmaga się z tym problemem od dawna i nic dziwnego, że stale próbuje znaleźć na to receptę. Firma dysponuje dokładnymi danymi i na pewno docierają do nich sygnały o braku zdecydowania wśród widzów. Odpowiedzią, co ciekawe, jest nie tylko opcja „Odtwórz losowo”, ale także kanał linearny, który testowany był we Francji.

Nie wiemy, czy ten eksperyment jeszcze trwa i czy będzie wdrożony szerzej, ale zgodnie z zapowiedzią w okolicach poprzednich wyników kwartalnych od dzisiaj wszyscy będziemy mogli oddać się algorytmom Netfliksa, które wybiorą za nas film lub serial do obejrzenia. Oczywiście nie jesteśmy przywiązani do pierwszego wyboru, czynność można powtórzyć, jeśli pierwotna propozycja nie przypadnie Wam do gustu.