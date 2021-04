Kina wracają, a filmów nie zabraknie! Oto tytuły, które zobaczycie na dużym ekranie

Kina wracają 29 maja. Wtedy otworzy się Multikino

Od początku roku byliśmy świadkami ciągłego odkładania premier nowych filmów. Zmiany w planach dystrybutorów były czasem zachowawcze i dające szanse na to, że wkrótce filmy pojawią się w kinach, ale później zaczęto brać pod uwagę mniej optymistyczne scenariusze i premiery planowano dopiero kilka tygodni lub nawet miesięcy do przodu. Wczorajsze ogłoszenie wznowienia działalności kin od 29 maja wpłynęło na kolejne zmiany w kalendarzach premier i dziś jesteśmy już pewni, że od końca przyszłego miesiąca będziemy mogli oglądać filmy na dużym ekranie.

Nie wiesz co obejrzeć? Netflix wybierze za Ciebie – nowa funkcja już w Polsce!

Obostrzenia przewidują możliwość zapełnienia sal w 50%, a być może wznowiona zostanie działalność barów w kinach. Na tę chwilę tylko Multikino potwierdziło plan otwarcia swoich kin w całym kraju, wciąż czekamy na deklaracje reszty multipleksów. Można śmiało zakładać że od 29 maja większość, jeśli nie wszystkie kina studyjne też będą otwarte.

Najważniejsze premiery w kinach w maju i czerwcu

Spoglądając na plany premier nie powinniśmy mieć prawa narzekać, bo mamy kilka filmów do nadrobienia względem światowych lub amerykańskich premier, a jednocześnie repertuary będą zapełniać się zupełnymi nowościami. Już pierwszego dnia będziemy mieli aż 11 filmów do wyboru, w tym świeżą premierę Disney’a, czyli „Cruellę” z Emmą Stonę, oscarowe hity, czyli „Minari”, „Nomadland”, a także „Ojciec”.

Netflix zapowiada 30 nowych filmów na lato – jest na co czekać?

Tego samego dnia w repertuarze pojawi się także „Mortal Kombat”, czyli wyczekiwany film na podstawie serii gier, który ma już za sobą premierę na HBO Max oraz w wybranych kinach – oceny nie zachwycają, ale brakowało opinii, że można go potraktować, jako kawałek rozrywki, a kino będzie najlepszym miejscem na coś takiego. Tydzień później, na początku czerwca, na duże ekrany wejdzie m. in. „Godzilla vs. Kong”, który cieszył się lepszymi ocenami, a poza tym trudno nie uznać tej produkcji za godną zobaczenia na dużym ekranie.

Reszta czerwca, to także kilka kluczowych nowości, ponieważ wreszcie w polskich kinach zagości na stałe „Na rauszu” Thomasa Vinterberga (zdobywca Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny). Warner wprowadzi też wtedy do polskich kin „Toma i Jerry’ego” oraz „Obecność 3: Na rozkaz diabła”, który zapowiada się na znacznie ciekawszą odsłonę serii niż część druga. Do końca czerwca otrzymamy także „Małe rzeczy” z Danzelem Washingtonem i Jaredem Leto – zaległą premierę Warnera – oraz „Spirala: Nowy rozdział serii Piła”. Na soczystego blockbustera zaczekamy do końca czerwca, bo właśnie wtedy w polskich kinach pojawi się film „Szybcy i wściekli 9”.

Sporo akcji i nowości w maju na Netflix – oto lista nadchodzących premier!

Kalendarz premier w kinach – maj i czerwiec 2021

Premiery filmów w kinach 29 maja

„Cruella” reż. Craig Gillespie / Disney

„Druga połowa” reż. Łukasz Wiśniewski / Kino Świat PL

„Minari” reż. Lee Isaac Chung / Best Film

„Mortal Kombat” reż. Simon McQuoid / Warner

„Nocny konwój” (Police) reż. Anne Fontaine / Kino Świat

„Nomadland” reż. Chloe Zhao / Disney

„Ojciec” (The Father) reż. Florian Zeller / UIP

„Proste rzeczy” reż. Grzegorz Zariczny / Nowe Horyzonty PL

„Sweat” reż. Magnus von Horn / Gutek Film PL

„Świat, który nadejdzie” reż. Mona Fastvold / UIP

„Wolka” reż. Árni Ólafur Ásgeirsson / Monolith PL

Premiery filmów w kinach 4 czerwca

„Godzilla vs. Kong” reż. Adam Wingard / Warner

„Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza” reż. Ksawery Szczepanik / Darek Dikti. Biuro Pomysłów PL

„Śniegu już nigdy nie będzie” reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert / Kino Świat PL

Premiery filmów w kinach 11 czerwca

„Jak wywołałem byłą żonę” (Blithe Spirit) reż. Edward Hall / M2 Films

„Jestem Greta” (I Am Greta) reż. Nathan Grossman / Against Gravity

„Magnezja” reż. Maciej Bochniak / Kino Świat PL

„Na rauszu” reż. Thomas Vinterberg / Best Film

„Obecność 3: Na rozkaz diabła” (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) reż. Michael Chaves / Warner

„Tom & Jerry” reż. Tim Story / Warner

„Wild Mountain Thyme” reż. John Patrick Stanley / M2 Films

Premiery filmów w kinach 18 czerwca

„Ci, którzy życzą mi śmierci” (Those Who Wish Me Dead) reż. Taylor Sheridan / Warner

„Luca” reż. Enrico Casarosa / Disney

„Ludzki głos” (The Human Voice) / reż. Pedro Almodovar / Gutek Film

„Małe rzeczy” (The Little Things) reż. John Lee Hancock / Warner

„Ostatni Komers” reż. Dawid Nickel / Galapagos Films PL

„Spirala: Nowy rozdział serii Piła” (Spiral: From the Book of Saw) reż. Darren Lynn Bousman / Monolith

„W jak morderstwo” reż. Piotr Mularuk / Next Film PL

Premiery filmów w kinach 25 czerwca

„Na chwilę, na zawsze” reż. Piotr Trzaskalski / Kino Świat PL

„Niepamięć” reż. Christos Nikou / Nowe Horyzonty PL

„Piotruś Pan i Alicja w krainie czarów” (Come Away) reż. Brenda Chapman / Kino Świat

„Supernova” reż. Harry Macqueen / M2 Films

„Szybcy i wściekli 9” (Fast & Furious 9) reż. Justin Lin / UIP

Lista: Spórwkinie.