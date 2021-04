Tańsze HBO Max bez premier i z reklamami

Według informacji jakie zdobyło CNBC, nowy abonament na HBO Max wejdzie w życie już w czerwcu. Warner Media dogadało się już praktycznie ze wszystkimi swoimi partnerami, bo jak się okazuje największe opory przed wprowadzeniem tańszej alternatywy mieli operatorzy kablowi. Obecność tańszego pakietu może znacząco uderzyć w ich zyski. Jak się okazuje kupując dostęp do HBO Max przez kablówkę, większa część opłaty trafia do operatora. Przy abonamencie w wysokości 14,99 USD, jest to około 9 USD, więc jak łatwo policzyć przy 9,99 USD będzie to już tylko 6 USD. HBO wynagrodzi to operatorom przez dostęp do platformy reklamowej, która będzie wykorzystywana w tańszym abonamencie.

Co ciekawe podobno HBO rozważało nawet jeszcze tańszy abonament w wysokości 4,99 USD, ale pomysł ostatecznie upadł właśnie przez protesty partnerów. Potwierdzają się też wcześniejsze doniesienia, że poza reklamami, osoby korzystające z tańszej opcji nie dostaną w tym roku premier kinowych w tym samym czasie co osoby płacące pełną cenę. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że reklamy nie będą się pojawiać w produkcjach własnych HBO. Generalnie przynajmniej w początkowej fazie reklamy będą dotyczyły autopromocji treści dostępnych tylko na platformie HBO Max, podobnie jak to robi dzisiaj np. Amazon Prime.

HBO ma ambitne plany

Właściciele platformy HBO nadal podtrzymują też swoje ambitne plany. Nowy tańszy abonament ma pozwolić na znaczne zwiększenie liczby abonentów, również poza granicami Stanów Zjednoczonych. Obecnie za dostęp do oferty HBO Max w USA płaci ponad 44 milionów osób, co biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką cenę na tle Netfliksa czy Disney+ jest sporym osiągnięciem. Warner Media planuje jednak, że do końca 2025 roku liczba płacących abonentów zwiększy się do 120 – 150 mln, czyli przynajmniej się potroi.