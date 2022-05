Cyberpunk, pomimo falstartu, dobiegł do mety

Napisać, że Cyberpunk 2077 zaliczył spory falstart i przebył dość wyboistą drogę, to jak nic nie napisać. Wielka premiera, która okazała się sporym zawodem i mimo wszystko klapą na konsolach starej generacji - co prawda na mocniejszych pecetach, PlayStation 5 i Xbox Series X tytuł nie działał tak źle, mimo wszystko niesmak pozostał.

Mimo wszystko, Cyberpunka z pewnością nie można nazwać niewypałem. Gra cieszyła się sporym wzięciem, co udowodniły niedawne wyniki sprzedażowe podane przez polską firmę. Najnowsza gra twórców Wiedźmina 3: Dziki Gon sprzedała się bowiem w 18 milionach kopii - dla porównania, trzecia część przygód Geralta z Rivii sprzedała się w ilości 28 milionów kopii. Co prawda w przypadku Cyberpunka widać, że najwięcej sztuk rozeszło się przy samej premierze, bowiem w 2020 roku sprzedano niemal 14 milionów - a w 2021 zaledwie 4 miliony. Niemniej jednak, jest to zadowalający wynik.

Podobnie dobrze jest w kwestii zarobkowej. Analitycy mylili się ze swoimi sceptycznymi prognozami, gdyż jak ogłosili Redzi, przychód spółki uplasował się na poziomie 888 milionów zł, a zysk - 209 milionów zł.

Premie się posypały w CD Projekt Red. Prezes spółki ustanowił nowy rekord

Business Insider Polska podaje, że w 2021 roku firma przeznaczyła na wynagrodzenia zarządu łącznie 142 miliony złotych - kwota ta stanowi 68 procent wszystkich zysków wygenerowanych w tym czasie. Warto jednak pamiętać w tym miejscu, że znaczna część wynagrodzeń pochodzi ze znakomitej sprzedaży produkcji w 2020 roku - wtedy bowiem nie zostały one wypłacone, lecz w ubiegłym roku spółka nadrobiła zaległości. To spowodowało, że stosunek wynagrodzeń do zysku netto jest tak wysoki.

Adam Kiciński, prezes firmy, pobrał premię w wysokości 24,2 milionów zł, a jego całkowite wynagrodzenie wyniosło 25,5 miliona zł. Tym samym pobił on rekord zarobków wśród prezesów polskich spółek giełdowych, a Business Insider zaznacza, że mężczyzna ma jeszcze do odebrania premię za 2021 r. w wysokości 4,4 miliona złotych. Szeregowi pracownicy nie mieli zatem aż takich luksusów, chociaż zarobki i tak są na wysokim poziomie.

Szeregowi pracownicy nie mają już tak dobrze

Średnie wynagrodzenie pracowników w miesiącu w CD Projekt Red w 2021 roku wynosiło 1,48 miliona zł miesięcznie. Koszty na pracownika to 14 279 zł, a średnie wynagrodzenie netto wynosiło 8 008 zł. Co jednak ciekawe, Redzi nie są na pierwszym miejscu w kwestii firm z branży gier wideo - na pierwszym miejscu uplasował się People Can Fly, twórcy takich tytułów jak Bulletstorm czy niedawno wydane Outriders. W tym przypadku koszt na pracownika wynosi 18 472 zł, a zarobki na poziomie 10 170 zł netto.

Wynagrodzenia w CD Projekcie spadły w 2021 roku aż o 53,8 procent względem poprzedniego roku. To wynika to głównie z faktu, że pracownicy firmy otrzymali swoje premier za sprzedaż Cyberpunka 2077 już w 2020 roku - w przeciwieństwie do zarządu. To wszystko jednak sprawia, że całość prezentuje się dość specyficznie.

Next-gen update do Wiedźmina 3, całkowicie nowy wpis w serii i dodatki do Cyberpunka - przyszłość maluje się znakomicie

Firma w tej chwili skupia się na wydaniu aktualizacji na konsole nowej generacji dla Wiedźmina 3: Dziki Gon - data premiery została opóźniona ze względu na zerwanie współpracy z rosyjskim studiem. Teraz zajmie się tym wewnętrzny zespół deweloperski, o czym dokładnie informował Piotr Kurek.

W tym samym czasie Redzi rozpoczęli współpracę z Epic Games, na łamach której powstanie całkowicie nowy Wiedźmin na silniku Unreal Engine 5. Warto również pamiętać, że Cyberpunk 2077, który został już solidnie połatany, ma doczekać się mnóstwa nowej zawartości. CD Projekt zatem nie zwalnia - i bardzo dobrze.

Źródło: Business Insider