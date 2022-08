Nowa oferta Lajt Mobile, czyli wielka bitwa na nadajnikach Plusa

Całkiem niedawno informowaliśmy Was o nowej ofercie Premium Mobile czy promocji wakacyjnej w a2mobile. Teraz przyszedł czas na nową ofertę Lajt Mobile, w której to dostępna jest nowa wersja abonamentu za 29,99 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z aż 60 GB transferu danych.

Jak wspominałem we wstępie, to najszersza oferta operatorów wirtualnych na rynku, więc skorzystajmy tu z podziału cenowego, by ją dobrze i przejrzyście porównać. Na tapet weźmiemy porównywalne ze sobą i najpopularniejsze oferty a2mobile, Lajt Mobile, Lycamobile i Otvarta z opłatą miesięczną do 30 zł.

Mamy jeszcze wakacje, więc w kwestii roamingu w UE wg zasady RLAH. Lajt Mobile udostępnia paczkę transferu danych w roamingu UE i rozmowy oraz wiadomości w ramach Bonusu Krajowego. Jednak po przekroczeniu limitu 50 minut rozmów lub wysłaniu 50 wiadomości SMS i choćby jednego MMS-a, do podanych niżej cen musicie doliczyć po 20 zł w każdym planie.

Z kolei w przypadku operatora Otvarta, możemy korzystać przez dwa razy w roku przez 14 dni z Pakietu Wakacyjnego - 500 minut rozmów w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Natomiast Lycamobile udostępnia tylko paczkę danych do wykorzystania w roamingu UE w wysokości uzależnionej od wybranego pakietu.

Abonament bez zobowiązania do 10 zł miesięcznie

Trzech z badanych operatorów udostępnia plany do 10 zł. Otvarta za 9,99 zł za 60 minut rozmów i 2 GB transferu danych, Lajt Mobile przez pierwsze 3 miesiące (później 19,99 zł) za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych, a Lycamobile za 100 minut na rozmowy (+100 minut do Lyca Ukraina i Kyivstar), 100 wiadomości SMS.

do 10 PLN Lajt Mobile Lycamobile Otvarta rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane 100 60 wiadomości SMS nielimitowane 100 płatne wiadomości MMS nielimitowane płatne płatne transfer danych 10 GB 3 GB 2 GB dostęp do 5G brak brak jest transfer danych w UE 3,52 GB 1 GB brak opłata miesięczna 9,99 zł 10,00 zł 9,99 zł

Abonament bez zobowiązania do 20 zł miesięcznie

Otvarta ma dwa plany w tej cenie: za 14,99 zł z nielimitowanymi rozmowami i 11 GB transferu danych oraz za 18,99 zł, gdzie dochodzą nielimitowane wiadomości SMS i 21 GB transferu danych.

Podobnie Premium Mobile z dwoma planami za 16,70 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS i 3 GB transferu danych oraz za 19,90 zł z 10 GB transferu danych.

Lajt Mobile, Lycamobile oraz a2mobile mają po jednym planie w tej cenie. Lyca Mobile plan za 19,99 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych, a Lycamobile za 20 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości bez MMS oraz 35 GB transferu danych.

Z kolei w a2mobile skorzystamy za 19,90 zł z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych (do końca wakacji z 20 GB).

do 20 PLN a2mobile Lajt Mobile Lycamobile Otvarta Otvarta Premium Mobile Premium Mobile rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane płatne płatne płatne płatne płatne transfer danych 10 GB 10 GB 35 GB 11 GB 21 GB 3 GB 10 GB dostęp do 5G brak brak brak jest jest brak brak transfer danych w UE brak 3,52 GB 3,55 GB brak brak brak brak opłata miesięczna 19,90 zł 10,00 zł 20,00 zł 14,99 zł 18,99 zł 16,70 zł 19,90 zł

Abonament bez zobowiązania do 30 zł miesięcznie

Otvarta ma w tych granicach cenowych jeden plan: za 29,99 zł, już z pełnym no limit i wiadomości SMS/MMS oraz 31 GB transferu danych. Lycamobile podobnie: za 25 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS oraz 50 GB transferu danych.

Lajt Mobile z nowym planem za 29,99 zł oferuje już w tej cenie aż 60 GB transferu danych, no i pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS. a2mobile w cenie 24,90 zł daje 20 GB transferu danych (40 GB do końca wakacji) oraz w cenie 29,90 zł - 30 GB (60 GB). Premium Mobile również ma 2 plany do 30 zł. Za 24,70 zł pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych oraz za 29,70 zł - 40 GB.

do 30 PLN a2mobile a2mobile Lajt Mobile Lycamobile Otvarta Premium Mobile Premium Mobile rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych 20 GB 30 GB 60 GB 50 GB 31 GB 30 GB 40 GB dostęp do 5G brak brak jest brak jest brak jest transfer danych w UE brak brak 5,20 GB 4,40 GB brak brak brak opłata miesięczna 24,90 zł 29,90 zł 29,99 zł 25,00 zł 29,99 zł 24,70 zł 29,70 zł

Tak więc widać na tym polu sporą konkurencję, cenowo to są kilkuzłotowe różnice, a przewagę próbują zdobyć poszczególni gracze, oferując coraz większe paczki transferu danych.

