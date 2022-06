Zestawienie ofert bez zobowiązania w submarkach Orange, Play, Plus i T-Mobile

W tym zestawieniu będziemy brali pod uwagę oferty submarek w subskrypcji i z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Oba typy ofert różnią się tylko tym, iż z subskrypcji możemy zrezygnować w dowolnym dniu okresu rozliczeniowego i zakończyć współpracę z ostatnim dniem jej obowiązywania, a w ofertach z miesięcznym okresem zobowiązania, musi minąć jeden pełen okres rozliczeniowy od dnia wypowiedzenia umowy.

Oferty bez zobowiązania w submarkach Orange

Oferta Nju Mobile

Nju Mobile ma trzy plany z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dwa plany z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych 20 GB na start (60 GB po dwóch latach) i 40 GB na start (120 GB po dwóch latach) za 29 zł i 39 zł.

Trzeci plan za 19 zł miesięcznie zawiera oprócz nielimitowanych rozmów, płatne wiadomości SMS/MMS oraz 3 GB transferu danych (9 GB po dwóch latach).

Oferta Orange Flex

Oferta Orange Flex to model subskrypcyjny, możemy w nim wybrać sobie jeden z aż 5 pakietów - to najszersza oferta spośród wszystkich submarek. Ceny pakietów wahają się już od 25 zł miesięcznie do 80 zł i zawierają oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, od 25 GB transferu danych do 150 GB. Trzy najdroższe z nich za 35 zł, 50 zł i 80 zł mają włączony dostęp do 5G.

Oferty bez zobowiązania w submarkach Play

Oferta Red Bull Mobile

Po przejęciu przez Play operatora wirtualnego Virgin Mobile, submarka Red Bull Mobile wydaje się nieco opuszczona przez operatora. Od kilku lat ich oferta nie zmieniła się, widać to po dostępnym w nim pakiecie za 30 zł. Zawiera on wprawdzie pełen no limit na rozmowy i wiadomości, ale tylko 10 GB transferu danych.

Oferta Virgin Mobile

W ofercie z miesięcznym okresem wypowiedzenia, Virgin Mobile również ma tylko jeden pakiet, za to wyjątkowo elastyczny. Jeśli wykorzystujecie w miesiącu mniej niż 15 GB transferu danych w smartfonie, cena jaką płacicie za ten plan uzależniona jest od liczby wykorzystanych GB w miesiącu, w przeliczeniu 1 zł za 1 GB.

Tak więc minimalna opłata wynosi tu 15 zł miesięcznie za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS (MMS-y płatne), a maksymalna 30 zł, za zużycie łącznie 15 GB transferu danych.

Oferta bez zobowiązania w submarce Plusa - Plush

W submarce Plusa - Plush, możemy wybrać tylko jedną ofertę z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 25 zł. W jej ramach dostępny jest pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz na start 15 GB transferu danych - po dwóch latach rośnie do 20 GB.

Oferta bez zobowiązania w submarce T-Mobile - Heyah

W przypadku submarki T-Mobile - Heyah, podobnie jak w Orange dostępną mamy subskrypcję w dwóch pakietach - za 19,99 zł miesięcznie i 29,99 zł.

Oba zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 20 GB i 40 GB w miesiącu.

Najtańsza oferta bez zobowiązania w submarkach W4

Submarki W4 Virgin Mobile Heyah Plush Orange Flex Nju mobile RBM nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak tak tak tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak tak tak tak nielimitowane wiadomości MMS nie tak tak tak tak tak transfer danych 0 GB - 15 GB 20 GB 15 GB - 20 GB 15 GB 20 GB - 60 GB 10 GB dostęp do 5G nie nie nie nie nie nie opłata miesięczna 15 zł - do 30 zł 19,99 zł 25,00 zł 25,00 zł 29,00 zł 30,00 zł

Jeśli chodzi o cenę, najtańsza opcja dostępna jest teraz w Virgin Mobile, ale pod warunkiem niskiego zużycia transferu danych w miesiącu - do 4 GB. W przypadku, gdy nie chcemy się martwić zużyciem do 20 GB, najtaniej kupicie taki plan w subskrypcji Heyah.

Najlepsza oferta bez zobowiązania w submarkach W4

Submarki W4 Heyah Orange Flex Nju Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak transfer danych 40 GB 45 GB 40 GB -120 GB dostęp do 5G nie tak nie opłata miesięczna 29,99 zł 35,00 zł 39,00 zł

To już moja subiektywna ocena - pakiety z dużymi paczkami danych w rozsądnej cenie. Najlepszą obecnie opcją spośród subskrypcji submarek będzie tu nowy plan w subskrypcji Heyah za 29,99 zł. Z kolei jeśli zależy Wam na dostępie do 5G, jest tylko jeden wybór - Orange Flex za 35 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.