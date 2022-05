Nowa oferta Premium Mobile - więcej GB w tej samej cenie. 5G już od 30 zł miesięcznie

Nowe oferty submarek czy operatorów wirtualnych mają to do siebie, w odróżnieniu od abonamentów w "wielkiej czwórce", iż zwykle możemy liczyć w nich na więcej w tej samej cenie - przykład nju mobile, czy nawet w niższej cenie - przykład Heyah. Nie inaczej jest w nowej ofercie Premium Mobile.

Nowa oferta Premium Mobile

Premium Mobile (operator z najlepszym bilansem przy przenoszeniu numerów od 7 lat, według kwartalnych raportów UKE) poinformował dziś o wzbogaceniu swojej oferty komórkowej o większy limit transferu danych na pełnej prędkości i udostępnieniu 5G w planie już za 29,70 zł miesięcznie - i ten właśnie plan weźmiemy dziś na tapet, porównując go z innymi opcjami na rynku, jeśli chodzi o oferty bez zobowiązania lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

W nowej ofercie cztery plany zyskały na stałe po 10 GB transferu w miesiącu, w ten sposób w najtańszym planie za 24,70 zł mamy już dostępne aż 30 GB, a za 5 zł więcej uzyskamy dostęp do 5G w zasięgu sieci Plus. Oprócz 5G, możemy w tym planie skorzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych. Jedyny minus tej oferty, to brak roamingu w UE wg RLAH.

Na co możemy liczyć w tej cenie u pozostałych operatorów?

Oferta a2mobile

Zaczynając alfabetycznie, w a2mobile na kartę za 29,90 zł skorzystamy z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych. Brak roamingu UE i 5G (nowa technologia dostępna jest dopiero w planie za 44,90 zł miesięcznie).

Oferta Heyah

W Heyah na kartę za 25 zł miesięcznie oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości, mamy 35 GB transferu danych. W subskrypcji Heyah 01 za 19,99 zł z kolei, skorzystamy z limitu 20 GB transferu danych. W obu opcjach brak 5G.

Oferta Lajt Mobile

Lajt Mobile za 24,99 zł udostępnia 30 GB limitu transferu danych, z limitowanym roamingiem w UE (50 minut/50 SMS-ów - przekroczenie kosztuje 20 zł), a 5G dostępne jest dopiero w planie za 44,99 zł.

Oferta Lycamobile

W Lycamobile na kartę za 25 zł skorzystamy z 50 GB transferu danych oraz z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS (MMS-y płatne). Brak 5G i niepełny roamingu w UE - tylko paczka transferu danych.

Oferta Nju Mobile - abonament i na kartę

Z kolei w Nju Mobile abonament za 29 zł dostępny mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości - w kraju i w roamingu UE oraz 20 GB transferu danych na start, a po dwóch latach 60 GB. Natomiast w ofercie na kartę - 10 GB na start i 30 GB po dwóch latach. Nie uświadczymy tu za to dostępu do 5G.

Oferta Mobile Vikings

Oferta na kartę w Mobile Vikings to 25 GB transferu danych za 25 zł miesięcznie. Nie skorzystamy tu z roamingu w UE oraz z dostępu do 5G.

Oferta Orange Flex

Za to dostępny jest on w ofercie Orange Flex w planie za 35 zł miesięcznie z 45 GB transferu danych. Podobnie skorzystamy tu z roamingu w UE. Podobna cenowo do Premium Mobile subskrypcja, kosztuje 30 zł i zawiera 30 GB transferu danych bez dostępu do 5G.

Oferta Orange na kartę

Niemal podobnie wygląda to w ofercie na kartę w Orange. Za 30 zł skorzystamy z 45 GB transferu danych bez 5G, a za 39 zł z 40 GB z dostępem do 5G.

Oferta Otvarta

W abonamencie Otvarta dostępne jest 5G w planie za 29,99 zł, z limitem transferu danych na poziomie 21 GB dla nowych klientów i 31 GB dla przenoszących numer. W ramach roamingu w UE możemy skorzystać z pakietu wakacyjnego dwa razy do roku.

Oferta Play na kartę

Jak to wygląda w Play na kartę? Plan za 30 zł to 30 GB z no limit na rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS i 5G), a za 35 zł pełen no limit na rozmowy i wiadomości, 40 GB transferu danych i dostęp do 5G. Wspomnieć tu też trzeba o promocji 1200 GB na rok, dzięki której do tych pakietów możemy doliczyć po 100 GB dodatkowego transferu w miesiącu.

Oferta Plush abonament i na kartę

Plush ma jeden abonament bez zobowiązania za 25 zł z limitem transferu 15 GB na start i 20 GB po dwóch latach. Działa tu roamingu w UE wg RLAH, ale nie ma 5G. W ofercie na kartę Plush mamy dwa plany za 30 zł i 40 zł z limitem transferu odpowiednio 30 GB i 35 GB. Droższy pakiet ma dostęp do 5G i podobnie jak w Play mamy tu promocję, z tym że korzystniejszą - 1500 GB na rok. 100 GB co miesiąc i po roku dodatkowe 300 GB, no ale licząc bieżące zużycie możemy liczyć ostatecznie na odpowiednio 130 GB i 135 GB z 5G w miesiącu.

Oferta Plus na kartę

W Plus na kartę oferta wygląda identycznie jak w Plush na kartę.

Oferta na kartę T-Mobile

W T-Mobile na kartę również mamy dwie taryfy do porównania, za 30 zł i 39 zł, z limitem transferu danych 30 GB i 40 GB, w promocji z 1200 GB na rok, będzie to odpowiednio 130 GB i 140 GB w miesiącu - droższa taryfa jest z dostępem do 5G.

Oferta na kartę Virgin Mobile

W ofercie na kartę Virgin Mobile skorzystamy z planów za 25 zł i 30 zł, w których dostępny jest limit transferu danych 35 GB i 45 GB. Bez dostępu do 5G i z niepełnym roamingiem w UE - tylko paczka transferu danych.

Zestawienie ofert z dostępem do 5G

Jak widać sporo mamy tych ofert, więc wrzucimy w tabelkę tylko te z dostępem do 5G i nie droższe od nowej oferty Premium Mobile niż 10 zł.

Premium Mobile Orange Flex Orange na kartę Otvarta Play na kartę Plus/Plush na kartę T-Mobile na kartę Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Dostęp do 5G Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Roaming w UE Brak Tak Tak Niepełny Tak Tak Tak Limit transferu danych 40 GB 45 GB 40 GB 21 GB/31 GB 140 GB 135 GB 140 GB Opłata miesięczna 29,70 zł 35,00 zł 39,00 zł 29,99 zł 35,00 zł 40,00 zł 39,00 zł

Tak więc, Premium Mobile ma teraz najtańszą ofertę bez zobowiązania z dostępem do 5G, ale jeśli chodzi o zawartość zdecydowanie ustępuje ofertom na kartę w Play, Plus i T-Mobile, przynajmniej na czas obowiązywania wspomnianych w tekście promocji.

