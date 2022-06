Gruba promocja na wakacje dla klientów a2mobile - dla wszystkich 2x większy transfer danych

To kolejny przykład na to, że warto korzystać z ofert na kartę, dzięki którym możemy korzystać z miejsca z takich i podobnych prezentów od operatorów, bez konieczności czekania na koniec umowy.

Nowa promocja a2mobile na kartę bez 5G

W ofercie bez dostępu do 5G Plusa, w a2mobile możemy teraz skorzystać z trzech pakietów z podwojoną paczką danych. Pakiet za 19,90 zł z 20 GB transferu danych, za 24,90 zł z 40 GB transferu danych oraz za 29,90 zł z aż 60 GB.

W tej cenie, z tak dużego transferu danych mogą korzystać jedynie klienci nju mobile na kartę, ale dopiero po dwóch latach stażu.

Nowa oferta a2mobile na kartę z dostępem do 5G

Niezwykle atrakcyjnie przedstawia się teraz oferta a2mobile na kartę z dostępem do 5G. W pakiecie za 44,90 zł możemy korzystać z dostępu do sieci z limitem 100 GB w miesiącu, a za 59,90 zł z aż 200 GB - to największy obecnie limit transferu danych w nowej technologii 5G na rynku (mowa o dziennym pakiecie).

Inne oferty na kartę w zasięgu sieci Plus

Jeśli zastanawiacie się teraz nad wykupieniem jakiegoś startera w ofercie na kartę na wakacje w zasięgu sieci Plus, to będzie obecnie jedna z najtańszych i najlepszych opcji. No może prócz promocji w ofercie na kartę Plus i Plush, gdzie aktualnie, i to na rok, a nie do końca wakacji, można aktywować sobie comiesięczną dodatkową paczkę danych z limitem 100 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie bez 5G i za 40 zł z dostępem do 5G.

Promocja w a2mobile dostępna jest od 23.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Źródło: a2mobile.

Stock Image from Depositphotos.