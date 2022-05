Oferty na internet stacjonarny bez zobowiązania. Szukamy najtańszej oferty

Podejrzewam, iż wiem skąd ten pomysł - wiele osób w Polsce wynajmuje mieszkanie, często nie jest to rozwiązanie na lata, a dostępu do internetu potrzebujemy również w wynajętym mieszkaniu. Warto więc skorzystać z oferty bez zobowiązania, którą to można w każdej chwili wypowiedzieć, zwłaszcza w przypadku nagłej zmiany miejsca zamieszkania.

Prześledziłem takie oferty u naszych operatorów, i pewnie Was to nie zdziwi - są one droższe od standardowych abonamentów z wielomiesięcznym zobowiązaniem. Trudno się temu dziwić, to często wiąże się z inwestycją, na przykład pociągnięciem dodatkowych kabli, a ryzyko odejścia klienta w każdej chwili bez spodziewanego zwrotu z tej inwestycji duże.

Niemniej są takie oferty, sprawdźmy w jakich cenach. Pod uwagę bierzemy dwóch największych operatorów kablowych - UPC i Vectra oraz Orange, Play. T-Mobile nie ma oferty na internet stacjonarny bez zobowiązania, podobnie jak Plus, ale w miejsce Plusa sprawdzimy dodatkowo Netię.

Dla uproszczenia do porównania weźmiemy plany z najwyższym limitem prędkości w ofercie, podobnie jak w poprzednim wpisie z najtańszą ofertą na internet stacjonarny z zobowiązaniem - wiadomo, że mniejsze limity będą tańsze.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Netia

Zaczynamy alfabetycznie od Netii, która plan w ofercie bez zobowiązania z limitem prędkości pobieranych danych do 1 Gb/s wyceniła na 80 zł miesięcznie.

To o 10 zł drożej niż w ofercie z zobowiązaniem na 24 miesiące, gdzie dodatkowo przez pierwsze trzy miesiące nie ponosimy opłat - to jedyna różnica w tych dwóch opcjach.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Orange

W Orange za podobny plan z limitem do 1 Gb/s zapłacicie 89,98 zł miesięcznie.

W tym przypadku oferta bez zobowiązania jest droższa również o 10 zł, dodatkowo w ofercie z zobowiązaniem w miejsce jednego darmowego miesiąca są dwa miesiące abonamentu za 0 zł za zakup online.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Play

Play nie ma światłowodów w ofercie bez zobowiązania, za to jest taka opcja w internecie stacjonarnym z limitem prędkości do 600 Mb/s, która kosztuje 60 zł miesięcznie.

Tyle samo zapłacicie miesięcznie za ten plan w ofercie z zobowiązaniem z tą różnicą, że dopiero od siódmego miesiąca. Pierwsze pół roku jest za darmo.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w UPC

UPC z kolei w ofercie bez zobowiązania proponuje plan za 89,99 zł.

W ofercie z zobowiązaniem ten sam plan kosztuje 79,99 zł, czyli 10 zł taniej.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Vectra

Ostatni ze sprawdzanych operatorów, podobnie jak Play ma w ofercie bez zobowiązania plan z limitem prędkości do 600 Mb/s, jednak w cenie nieco wyższej - 64,99 zł miesięcznie.

Ta sama oferta z zobowiązaniem na 9 miesięcy kosztuje 49,99 zł miesięcznie, podobnie jak z zobowiązaniem na 12 miesięcy, ale tylko przez pierwsze 3 miesiące gratis, później do 12. miesiąca płacimy: 59,99 zł, a od 13. miesiąca: 64,99 zł.

Najtańsza oferta na internet stacjonarny bez zobowiązania

Cena miesięczna Play Vectra Netia Orange UPC Limit prędkości do 600 Mb/s do 600 Mb/s do 1 Gb/s do 1 Gb/s do 1 Gb/s Opłata miesięczna 60,00 zł 64,99 zł 80,00 zł 89,98 zł 89,99 zł

Tak więc najtańsza opcja na internet bez zobowiązania z największymi limitami prędkości jest w Play i Vectra - jednak w ich przypadku maksymalny limit to 600 Mb/s. Większe limity do 1 Gb/s najtaniej kupicie w Netii za 80 zł, a w Orange i UPC prawie 10 zł drożej.

