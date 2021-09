To oczywiście zestawienie nie tylko dla studentów, wiele osób szuka ofert na internet stacjonarny bez zobowiązania, na przykład wynajmujące mieszkania na jakiś okres, więc myślę, że przyda się ono szerszej grupie osób.

Oferta na internet stacjonarny bez zobowiązania w Orange

Orange ma kilka pakietów na internet stacjonarny z abonamentem komórkowym czy telewizją, ale ze względu na specyfikę zestawienia, zbiorę tu "gołe" oferty na sam internet stacjonarny bez zobowiązania.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Orange Do 300 Mb/s Do 600 Mb/s Do 1 GB/s Abonament miesięczny 69,99 zł 79,99 zł 89,99 zł Okres obowiązywania beterminowo beterminowo beterminowo

Mamy tu do wyboru trzy prędkości na internet stacjonarny - do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s w cenie odpowiednio - 69,99 zł, 79,99 zł i 89,99 zł.

Oferta na internet stacjonarny bez zobowiązania w Play

Play również posiada w swojej ofercie internet stacjonarny bez zobowiązania, ale z nieco innymi prędkościami i dużo niższymi cenami.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Play Do 150 Mb/s Do 300 Mb/s Do 600 MB/s Abonament miesięczny 35,00 zł 45,00 zł 55,00 zł Okres obowiązywania beterminowo beterminowo beterminowo

Za prędkość do 150 Mb/s zapłacimy miesięcznie 35 zł, do 300 Mb/s - 45 zł, a do 600 Mb/s - 55 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Netia

Plus i T-Mobile nie udostępniają ofert bez zobowiązania, więc możemy już przejść do operatorów kablowych. Zaczynamy od Netii, gdzie do wyboru mamy dwie opcje - typowo dla studentów na rok akademicki na 9 miesięcy lub na bezterminową umowę.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Netia Do 300 Mb/s Do 600 Mb/s Do 1 GB/s Abonament miesięczny 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł Okres obowiązywania beterminowo beterminowo beterminowo Abonament miesięczny 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł Okres obowiązywania 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy

W przypadku opcji bezterminowej za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy 60 zł, do 600 Mb/s - 70 zł, do 1 Gb/s - 80 zł, a w opcji z zobowiązaniem na 9 miesięcy o 10 zł mniej przy każdej z oferowanych prędkości oraz dodatkowo dostęp do Tidala na cały okres zobowiązania.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Toya

Toya nie ma oferty bez zobowiązania, ale jest oferta na internet studencki na ten rok z okresem zobowiązania do wyboru - 7,8 lub 9 miesięcy.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Toya Do 250 Mb/s Do 600 Mb/s Do 1 GB/s Abonament miesięczny 49,90 zł 59,90 zł 69,90 zł Okres obowiązywania 7,8 lub 9 m-cy 7,8 lub 9 m-cy 7,8 lub 9 m-cy

Internet stacjonarny bez zobowiązania w UPC

UPC zdecydował się tu na dwa warianty - bez zobowiązania i z zobowiązaniem na 6 miesięcy.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w UPC Do 300 Mb/s Do 500 Mb/s Do 750 Mb/s Do 1 GB/s Abonament miesięczny 59,99 zł 69,99 zł 79,99 zł 99,99 zł Okres obowiązywania beterminowo beterminowo beterminowo beterminowo Abonament miesięczny 49,99 zł 59,99 zł 69,99 zł brak Okres obowiązywania 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy brak

W ofercie bez zobowiązania mamy do wyboru cztery prędkości - do 300 Mb/s, 500 Mb/s, 750 Mb/s i do 1 Gb/s w cenie, 59,99 zł, 69,99 zł, 79,99 zł i 99,99 zł, a w ofercie na pół roku bez prędkości do 1 Gb/s, w pozostałych prędkościach w cenie o 10 zł tańszej.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Vectra

Vectra natomiast ma trzy plany na internet stacjonarny bez zobowiązania z limitem prędkości do 300 Mb/s, 450 Mb/si 600 Mb/s.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Play Do 300 Mb/s Do 450 Mb/s Do 600 MB/s Abonament miesięczny 59,99 zł 59,99 zł 69,99 zł Okres obowiązywania beterminowo beterminowo beterminowo

W odróżnieniu od pozostałych operatorów Vectra daje tu dodatkowy bonus, który powinien spodobać się studentom, w postaci dostępu do Netfliksa na 6 miesięcy - można go wykorzystać na nowym koncie (w Planie Standard) w tym serwisie lub na istniejącym.

Na koniec zostawiłem ostatniego z największych operatorów kablowych INEA, bo w ofercie tego operatora jest tylko jeden plan w ofercie internetu stacjonarnego bez zobowiązania i tylko na terenie Poznania i większych miejscowości województwa wielkopolskiego. Jest to plan z limitem prędkości do 1 Gb/s za 69,99 zł miesięcznie.