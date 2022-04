Internet mobilny na kartę i bez zobowiązania. Zestawienie najlepszych ofert (minimum 200 GB)

Na początku kwietnia dzieliłem się z Wami swoim zestawienie ofert na domowy internet mobilny z dużymi paczkami danych. Miały one jednak jedną wadę - wiązały się z koniecznością podpisania umowy na dwa lata. Dziś podzielę się ofertami bez takiej wady, być może przyda się tym z Was, którzy w niedalekiej przyszłości spodziewają się podłączenia do internetu stacjonarnego.

Nie ma tu wątpliwości, iż korzyści z dostępu do internetu stacjonarnego są nieporównywalne z internetem mobilnym, więc chyba każdy, kto tylko ma taką możliwość to wybiera stacjonarkę. Jeśli spodziewacie się w najbliższym czasie podłączenia do niej w Waszej lokalizacji, nie ma potrzeby i sensu wiązać się na ten czas oczekiwania długookresową umową na tymczasowy dostęp do internetu mobilnego.

Zebrałem więc dla Was oferty na internet mobilny, dostępne u naszych operatorów z limitem minimum 200 GB transferu danych w miesiącu w ofertach na kartę i w ofertach bez zobowiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Internet mobilny na kartę lub bez zobowiązania w zasięgu sieci Orange i T-Mobile

W zasięgu sieci Orange nie ma aktualnie dedykowanej oferty na internet mobilny z limitem minimum 200 GB. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko, iż w nju mobile możemy taki zakupić za 48 zł miesięcznie i z limitu 200 GB w miesiącu będziemy mogli korzystać dopiero po roku stażu, co się kłóci z ideą tego zestawienia.

Z kolei w Orange Flex za 80 zł można korzystać z hybrydowej oferty za 80 zł z limitem 150 GB na start. Można w niej zamówić dodatkową kartę SIM z tym samym numerem za darmo i włożyć do routera WiFi.

Natomiast w sieci T-Mobile dostępna jest tylko oferta na kartę ze 130 GB lub 140 GB transferu danych za 30 zł lub 39 zł, ale dedykowana jest dla smartfonów, nie zamówimy w niej dodatkowej karty do routera.

Internet mobilny na kartę lub bez zobowiązania w zasięgu sieci Play

W zasięgu sieci Play możemy skorzystać z internetu mobilnego z limitem 200 GB w ofercie na kartę. Warunkiem tu jest jej aktywacja w aplikacji mobilnej Play24. Jej koszt to 50 zł miesięcznie.

W tej samej cenie możemy wykupić dostęp do internetu mobilnego w Virgin Mobile i korzystać z nieco większego limitu 220 GB transferu danych na pełnej dostępnej prędkości. Obowiązuje tu umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jeszcze większy limit dostępny jest w Mobile Vikings - 250 GB, ale już kosztujący 10 zł więcej - 60 zł miesięcznie.

Internet mobilny na kartę lub bez zobowiązania w zasięgu sieci Plus

W zasięgu sieci Plus znalazłem trzy oferty z minimum 200 GB transferu danych w miesiącu. Pierwsza to oferta na internet mobilny w Plush - submarka Plusa. Za 60 zł miesięcznie mamy limit dokładnie 200 GB transferu danych w miesiącu.

Pozostałe dwie oferty do operatorzy wirtualni świadczący swoje usługi na nadajnikach Plusa. Premium Mobile za 99,90 zł miesięcznie oferuje limit na poziomie 200 GB w dzień oraz 200 GB dodatkowego transferu w godzinach nocnych.

Podobną ofertę ma drugi z operatorów wirtualnych - Otvarta, ale tańszą o 20 zł. Za 79,99 zł miesięcznie możemy korzystać z 200 GB transferu w dzień i 200 GB transferu w nocy.

Tak więc najlepszą i najtańszą ofertą na tymczasowy dostęp do sieci znajdziemy w Play, gdzie za 50 zł mamy limit 200 GB transferu danych w miesiącu. Oczywiście ostateczna decyzja, którą z tych ofert wybrać zależy od zasięgu danej sieci w naszej lokalizacji. Niemniej to oferty bez zobowiązania, każdą z nich możemy sprawdzić bez ryzyka związanego z podpisywaniem długich umów.

