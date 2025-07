IKEA ma produkt, który musi trafić do Polski. To zupełna nowość!

Tym razem na celowniku znalazł się rynek niemiecki, gdzie szwedzki gigant wprowadził do swojej oferty panele słoneczne przeznaczone do montażu na balkonach oraz pompy ciepła. Od lata tego roku w 54 niemieckich oddziałach tej sieci dostępne są zestawy paneli słonecznych z serii "Stream". Miejmy nadzieję, że to dopiero początek, ponieważ istnieje spora szansa, że innowacyjne rozwiązania trafią również na inne rynki europejskie.

Panele słoneczne (na balkon) w IKEA

Produkty opracowane są we współpracy ze szwedzką firmą Svea Solar i oczywiście są kwintesencją filozofii DIY (do it yourself - zrób to sam), z której... słynie IKEA. Wedle zapowiedzi firmy zaprojektowane są z myślą o maksymalnej prostocie montażu i instalacji i mają stanowić idealne rozwiązanie dla osób wynajmujących mieszkania, które często nie mają możliwości instalacji paneli na dachu, a twórcy podkreślają intuicyjną konfigurację typu "plug-and-play" i zastosowanie wydajnych baterii STREAM. Co więcej, system został zaprojektowany z myślą o ewentualnym zwiększeniu zestawu w przyszłości – można go rozbudowywać o kolejne moduły, co pozwala na sukcesywne zwiększanie oszczędności na rachunkach za prąd.

Svea Solar w IKEA - zestawy i ceny paneli słonecznych

Ceny paneli słonecznych „Eco Flow Stream” od Svea Solar, które znajdziemy w IKEA, wahają się od 449 do 2000 euro, w zależności od wybranego zestawu. Podstawowy pakiet „Stream Complete Package” za 449 euro (z VAT) oferuje dwa moduły słoneczne 450 W, niezbędne kable, mikroinwerter 800 W oraz zestaw montażowy. Dla tych, którzy pragną większej niezależności, dostępne są pakiety z magazynowaniem energii, takie jak „Stream Complete Package M” (od 1229 euro), wyposażony w baterię „Stream Pro Battery” o pojemności 1,92 kWh. Co ciekawe, za niewielką dopłatą można wybrać również baterię „Stream Ultra Battery” o tej samej pojemności. Większe potrzeby zaspokoi „Stream Complete Set L” dostępny online, oferujący cztery moduły 520 W za 1945 euro (z VAT). Najbardziej rozbudowany "Stream Complete Package XL", z cenami zaczynającymi się od 2230 euro, to propozycja dla tych, którzy chcą zmaksymalizować produkcję energii, oferując cztery moduły, baterię „Stream Ultra Battery” i dodatkową baterię „Stream AC Pro”. Warto wspomnieć, że IKEA sprzedaje również systemy magazynowania energii Ecoflow oddzielnie, a posiadacze karty IKEA Family oraz członkowie IKEA Business Network mogą liczyć na 15% zniżki na pakiety słoneczne.

Panele słoneczne Svea Solar w IKEA - kiedy w Polsce?

W maju tego roku IKEA poszerzyła swoją ofertę o mieszkaniowe pompy ciepła, również we współpracy ze Svea Solar. Takie kroki wynikają ze zmian legislacyjnych w Niemczech takich jak polityka „Solar Package I” z sierpnia 2023 roku, która znacząco uprościła procedury administracyjne i wyeliminowała biurokratyczne bariery. Warto dodać, że liczba zainstalowanych jednostek balkonowych podwoiła się w ciągu zaledwie roku, osiągając milion w czerwcu 2025 roku. Choć najemcy w Niemczech wciąż muszą uzyskać zgodę wynajmującego, przepisy ograniczają możliwości odrzucenia wniosku, co otwiera drzwi do szerszego zastosowania takich rozwiązań.

Kiedy podobne kroki zostaną podjęte w Polsce i IKEA zdecyduje się wprowadzić serię urządzeń Svea Solar nad Wisłę? Chyba przyjdzie nam na to trochę poczekać.