Opera zawstydza Google Chrome. Przez tę nowość będę jej używał częściej

Wprowadzony do Opera już jakiś czas temu tryb obraz-w-obrazie (picture-in-picture) pozwala użytkownikom na oglądanie filmów z różnych stron internetowych przeglądając inne witryny lub wykonując inne czynności. Może to być przydatne przy zbieraniu materiału, notowaniu lub po prostu w sytuacji, gdy tylko zerkamy na wideo, a większość okna wypełnia nam dokument, strona internetowa lub pozostałe aplikacje. Największym atutem Opery jest uniwersalność, bo tryb ten działa na dużej liczbie stron, nie tylko tych, które wspierają takie rozwiązanie (to odróżnia Operę od Chrome’a).

Zobacz też: Nowa funkcja w Opera. Tryb nocny na stronach

Nie jestem zwolennikiem takiego multitaskingu, ale w co najmniej jednym zastosowaniu (zbieranie informacji, przygotowywanie notatek) sprawdza mi się doskonale, bo wtedy zajmuje niewiele miejsca na ekranie, a program od notatek może być otwarty w trybie pełnoekranowym. Dowolne umiejscowienie okienka z wideo i swobodna zmiana jego rozmiaru są bardzo użyteczne, a Opera uczyniła tę funkcję jeszcze bardziej rozbudowaną.

Nowe funkcje – tryb obraz-w-obrazie w Operze

Źródło: mspoweruser

W nowej wersji Opery tryb picture-in-picture będzie wyświetlał dokładny czas trwania filmiku oraz postęp w odtwarzaniu, a także umieszcza przycisk „następne wideo” zaraz obok pauzy. Dzięki temu można wygodnie przejść do kolejnego wideo na playliście, na przykład w ramach jednego zbioru występów czy kilkuodcinkowych serii.

Google zrezygnowało z przycisku wyciszania oraz pomijania reklam w swojej funkcji obraz-w-obrazie w Chrome. Co więcej, okienka nie można przenosić w inne miejsce, ani zmieniać jego rozmiaru. To wszystko sprawia, że trudno jest mi mówić o faktycznie użytecznej i elastycznej funkcji. Opera charakteryzuje się darmowym VPN-em, opcją Flow synchronizowania z urządzeniami mobilnymi, blokowania reklam oraz skryptów śledzących. Wydano także specjalną wersję Opery GX dedykowanej graczom.