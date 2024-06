Opera udostępniła dziś nową wersję swojej przeglądarki Opera One R2, na systemy Windows, MacOS i Linux. Na ten moment, jest to wersja deweloperska dla niecierpliwych fanów tej przeglądarki internetowej, a dla wszystkich ma być dostępna jeszcze w tym roku.

To już druga odsłona przeglądarki napędzanej sztuczną inteligencją - Opera One R2. W nowej wersji skupiono się na poprawkach przy odtwarzaniu multimediów, zarządzaniu kartami i wyglądzie (nowe motywy).

Joanna Czajka, Product Director w Operze:

Badania pokazują, że nasi użytkownicy spędzają przed komputerem wiele godzin każdego dnia, z czego zdecydowanie najwięcej korzystając z przeglądarki. Dzięki Opera One zrewolucjonizowaliśmy przeglądanie, dodając sztuczną inteligencję i nowy sposób pracy z kartami. W Operze One R2 skupiamy się w szczególności na poprawie doświadczenia z multimediami.

Pierwsza wersja Opera One z wbudowaną AI - Aria, zadebiutowała w zeszłym roku, szerzej o niej pisaliśmy tu i tu. W nowej wersji ulepszono moduł AI Feature Drops, wspierający użytkowników w różnych zadaniach, taki jak podsumowywanie treści, pisanie raportów, znajdowanie aktualnych informacji, tłumaczenie dokumentów czy planowanie podróży.

Na uwagę zasługuje też funkcja generowania obrazów bezpośrednio z wiersza poleceń przeglądarki lub czatu na pasku bocznym czy opcja analizowania przez Arię przesyłanych obrazów.

W nowej wersji przeglądarki, będzie można też wydzielić odtwarzacz multimedialny z paska bocznego i wstrzymywać czy pomijać utwory, bez konieczności przełączania kart lub aplikacji.

Z innych aktualizacji warto jeszcze wymienić funkcję split screen, a więc podzielonego ekranu, dzięki której można pracować na dwóch kartach jednocześnie w tym samym oknie przeglądarki oraz opcję, która spodoba się użytkownikom pracującym na wielu kartach jednocześnie. W przypadku, gdy mamy otwartych ponad trzydzieści otwartych, Opera automatycznie zacznie odznaczać odwiedzone już karty - im jaśniejsze podkreślenie, tym starsza karta i odwrotnie.

Nowa wersja przeglądarki Opera One R2, dostępne jest już do pobrania pod tym linkiem. Przypominamy jednak, iż na razie jest to wersja deweloperska, więc mogą pojawić się w niej błędy.

Źródło: Opera.