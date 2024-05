AI od Google trafia do Opery. Co potrafi?

Opera uzyskała dostęp do modeli Gemini Google Cloud w ramach Sztucznej Inteligencji Aria, która do przeglądarki zawitała w zeszłym roku. Rozwiązania AI dostarczane przez Google mają również pozwolić na uzyskanie funkcji generowania obrazów i zamiany tekstu na głos. Wszystko to stało się możliwe dzięki zacieśnionej współpracy między firmami i integracji zaawansowanych modeli Google. Aria już teraz korzysta z silnika AI Opera Multi-LLM Composer, który umożliwia norweskiej firmie tworzenie "najlepszych doświadczeń dopasowanych do potrzeb użytkowników". Unikalność sztucznej inteligencji przeglądarki Opera Aria polega na tym, że nie jest ona ograniczona do jednego dostawcy lub LLM. Silnik Composer AI analizuje intencje użytkowników i wybiera odpowiedni model do konkretnego zadania.

Opera z modelem AI od Google. Ta współpraca ma być korzystna dla wszystkich

Model Google Gemini to nowoczesny, potężny i przyjazny dla użytkownika LLM, który wyróżnia się wysoką wydajnością. Dzięki tej integracji Opera będzie mogła szybko dostarczać swoim użytkownikom najaktualniejsze informacje.

– Opera wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji w przeglądarkach od ponad roku. Obecnie wszystkie jej główne przeglądarki, w tym Opera GX, oferują dostęp do Arii – także na urządzeniach mobilnych. Opera pochwaliła się również, że niedawno uruchomiła w Islandii klaster danych AI zasilany zieloną energią, wyposażony w superkomputery NVIDIA DGX. Pozwala to na szybkie rozwijanie programów AI i wykonywanie wymagających obliczeń we własnym obiekcie. Firma stawia na innowacje i ogłosiła program AI Feature Drops, umożliwiający wczesnym użytkownikom testowanie najnowszych eksperymentalnych funkcji AI w wersji przeglądarki Opera One Developer.

Jednak sama obecność Google Cloud i Gemini w Operze to nie wszystko. Efektem współpracy jest też AI Feature Drop. Od dziś Aria w Opera One Developer umożliwia bezpłatne generowanie obrazów za pomocą modelu Imagen 2 w Vertex AI. Dzięki temu sztuczna inteligencja Opery będzie mogła odpowiadać w sposób przypominający rozmowę, co jest możliwe dzięki zaawansowanemu modelowi zamiany tekstu na głos opracowanemu przez Google.