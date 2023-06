Ta przeglądarka na nowo nauczy Cię, jak używać Internetu i nie tylko

Rynek przeglądarek nie lubi stagnacji, a Opera to jedna z najbardziej dynamicznych propozycji. Dziś już wiemy, że standardowa Opera nie doczeka się aktualizacji - zastąpi ją Opera One już dostępna do pobrania.

Pod koniec kwietnia Opera pokazała pomysł na zupełnie nowy interfejs i zasady działania przeglądarki. Modułowy wygląd, integracja funkcji opartych na AI i sprawdzone rozwiązania, jak konteksty, VPN, pasek boczny i inne. To wszystko wspólnie będzie walczyć o uwagę i przekonanie użytkowników, którzy już dziś mogą sprawdzić stabilną wersję zupełnie nowej Opery One. Zupełnie nowa wersja ukazuje się zamiast setnego wydania klasycznej wersji przeglądarki.

Opera One - co nowego?

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście całkowicie odmieniony interfejs. Opera One bazuje na modułach, co od początku było widać na przykładzie sekcji z kartami. Zamiast klasycznego paska i ułożonych obok siebie kart, powstały tzw. wyspy, które potrafią się łączyć i grupować w zależności od potrzeb i ustawień. W efekcie korzystanie z Sieci może szybko stać się bardzo intuicyjne i wygodne, ponieważ karty będą dobierane te. automatycznie. Użytkownicy mają też możliwość dowolnego zarządzania kartami poprzez grupowanie i oddzielanie ich w zależności od kontekstu. Mogą także przenosić, zwijać, zmniejszać oraz zapisywać karty w zakładkach lub na Pinboards.

Mimo, że Opera One prezentuje całkowicie nowy interfejs, to część funkcji i układ elementów nie uległ zmianie. Po lewej stronie nadal do dyspozycji są konteksty i web-aplikacje, które otwierane są w dodatkowych (opcjonalnie przypinanych) panelach. W ten sposób można szybko zajrzeć na Instagrama, odpisać na WhatsAppie czy zmienić piosenkę w Spotify. Poza zmienionym wyglądem, Opera przeprojektowała również swoje wnętrze, wprowadzając nowy sposób wykorzystywania wielowątkowego komponentu do renderowania grafiki (Multithreaded Compositor).

Ale nowym dużym elementem jest bliska integracja Opery One z nowościami z zakresu AI. Pojawienie się wbudowanego ChataGPT w boczny pasek to jedno, ale wprowadzenie własnego rozwiązania o nazwie Aria, to zupełnie inna para kaloszy.

Aria, ChatGPT i AI wbudowane w Opera One

Aria to SI wbudowana w przeglądarkę bazuje na GPT od OpenAI, ale różni ją możliwość korzystania z informacji z sieci w czasie rzeczywistym. Aria to usługa, która wykorzystuje autorski silnik sztucznej inteligencji o nazwie Composer, który opiera się na technologii GPT opracowanej przez OpenAI. Aria korzysta z zasobów internetu w czasie rzeczywistym i pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu informacji, generowaniu tekstów, kodów oraz odpowiadaniu na trudne pytania.

Aria posiada wiedzę na temat przeglądarek i internetu oraz bazę dokumentacji pomocy technicznej Opery, co pozwala jej na udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników. Jeśli nie będziecie wiedzieli, jak włączyć pewną funkcję lub skorzystać z poszukiwanej opcji, to Aria powinna bez problemu odpowiedzieć na Wasze pytania. Dostęp do Arii możliwy jest, poza bocznym paskiem, także za pomocą skrótu Ctrl+/. W ten sposób wywołujemy okno do wpisywania, które pokaże się w centralnej części okna, a my będziemy mogli od razu zadać pytanie i zostaniemy przekierowani do okienka z rozmową z Arią.

Opera One - skąd pobrać? Kiedy aktualizacja zastąpi klasyczną wersję?

Opera One jest dostępna do pobrania z oficjalnej i instalacji już dziś, a ostatecznie zastąpi ona klasyczną Operę na komputerach z Windowsem, Linuksem i macOS w ramach aktualizacji. Udostępnienie zmian będzie jednak rozłożone w czasie - u nikogo Opera One nie zastąpi poprzedniej wersji z dnia na dzień. Można się spodziewać, że będzie to proces dość powolny, ze względu na daleko idące zmiany, więc Opera będzie starała się reagować na ewentualne zgłoszenia lub problemy.