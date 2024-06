To jedno narzędzie sprawi, że przeglądarka stanie się wygodniejsza

Microsoft od lat stara się nas przekonać, że Edge jest najlepszą przeglądarką – zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Windows, w szczególności w najnowszej odsłonie, mocno promuje domyślnie instalowane oprogramowanie. Jednak powszechną wiedzą jest to, że po pierwsze uruchomienie Edge na komputerze służy wyłącznie do pobrania alternatywnej przeglądarki – najczęściej Chrome. To aplikacja Google jest najchętniej wybieraną przeglądarką na świecie ze światowym udziałem na poziomie 65,12% (dane Statcounter z maja tego roku). Na drugim miejscu jest Safari z 18,17-procentowym udziałem, a stawkę zamyka Edge – z wynikiem "zaledwie" 5,21%. Nie przeszkadza to jednak Microsoftowi w pakowaniu do Edge najprzeróżniejszych narzędzi i funkcji, które mają pomóc nam wygodnie przeglądać sieć. To między innymi Copilot, dzięki któremu sztuczna inteligencja ma nam pomóc w otrzymywaniu najlepszych wyników. Szybko jednak okazuje się, że niektóre z nich są całkowicie niepotrzebne, jednak ich wyłączenie nie jest takie proste.

MSEdgeTweaker. Dzięki temu narzędzi Edge staje się przyjazdy

Z pomocą przychodzi więc sama społeczność użytkowników, w tym twórcy skryptu MSEdgeTweaker dzięki któremu można wyłączyć niektóre z opcji Microsoft Edge na komputerach z Windowsem, by nie przeszkadzały nam w swobodnym surfowaniu. Co oferuje skrypt? Dzięki niemu wyłączymy uciążliwe rozwiązania zaimplementowane w przeglądarce, które pojawią się nie tylko przy pierwszym jej uruchomieniu. To m.in:

Wyłączenie okna pierwszego uruchomienia i ekranu startowego

Wyłączenie opcji importu historii z innych przeglądarek

Wyłączenie opcji synchronizacji

Wyłączenie opcji domyślnej przeglądarki

Wyłączenie paska bocznego

Wyłączenie asystenta zakupów

wyłączenie linków sponsorowanych w nowych kartach

Skrypt oferuje dodatkowe opcje, takie jak wyłączenie informacji o programie Insider, wyłączenie paska wyszukiwania, czy trybu "Gość". MSEdgeTweaker zmienia automatycznie opcje związane z przeglądarka Edge w Edytorze Rejestru i na ten moment nie pozwala na przywrócenie domyślnych wartości. Ta możliwość ma pojawić się w przyszłej wersji skryptu, podobnie jak dodatkowe opcje, takie jak całkowite odinstalowanie przeglądarki z komputera. O planach na rozwój MSEdgeTweaker przeczytacie na oficjalnej stronie projektu dostępnej w serwisie GitHub.

Choć nie są to żadne odkrywcze opcje i w sieci pełno jest poradników, jak zmienić je w Edytorze Rejestru, tak dla niezbyt doświadczonych osób, skrypt może okazać się bardzo przydatny. Głównie dlatego, że automatycznie zmienia on wpisy w rejestrze i nie trzeba samodzielnie ich szukać. A jak wiadomo, odnalezienie konkretnej pozycji może być bardzo skomplikowane. Warto jednak zaznaczyć, że w chwili obecnej, MSEdgeTweaker zmienia ustawienia dla wszystkich kont, które korzystają z komputera z systemem Windows. Wczytując się w jednak w listę "do zrobienia", opcja zmiany ustawień wyłącznie dla zalogowanego użytkownika jest planowana, choć nie wiadomo kiedy będzie zaimplementowana. W przygotowaniu są też dodatkowe narzędzia i opcje zmieniające zachowanie przeglądarki. Warto śledzić projekt, choć patrząc na niskie zainteresowanie Edge, śmiało można założyć, że nie będzie zbyt wielu chętnych, by z MSEdgeTweaker korzystać.