Wyszukiwarka Google vs AI w Arc Search - sprawdziliśmy, co daje lepsze wyniki

W ostatnim czasie sporo uwagi na Antyweb poświęcaliśmy nowej przeglądarce Arc Browser, zarówno na komputery z macOS na pokładzie, jak i na Windowsa oraz na iOS - Arc Serach. W mojej ocenie, to pozycja, która naprawdę może namieszać na rynku zwłaszcza teraz, w dobie powszechnego użycia AI.

Aplikacja Arc Search nie bez powodu została tak nazwana, bo to tak naprawdę wyszukiwarka AI z funkcjami przeglądarki. Więcej o niej i moich pierwszy wrażeniach z korzystania z niej, możecie przeczytać w podlinkowanym wpisie, czas na trudny egzamin, a więc porównanie z wyszukiwarką Google.

Dla przypomnienia pokrótce powiem, że to do bólu prosta aplikacja mobilna, która w ustawieniach ma jedynie opcję wybranie domyślnej wyszukiwarki, blokadę reklam, czy trackerów i przeglądanie otwartych stron, a które to można automatycznie zarchiwizować po 12 godzinach lub 1, 3, 7 lub 30 dniach.

Wyszukiwarka Google vs AI w Arc Search

Na dziś, wyszukiwanie w Google wygląda jak wygląda - wpisujemy frazę i wyświetlają się nam linki do najbardziej pasujących wyników, które możemy otwierać i weryfikować czy rzeczywiście nam o to chodziło. Czasem, u góry wyników mamy wyszczególniony wycinek najważniejszych informacji z wybranych stron.

Z pewnością niedługo Google doda w swojej wyszukiwarce wsparcie własnej AI - Gemini, a to jak wyszukuje AI w Arc Search, potraktujmy jako przedsmak tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości w najpopularniejszej wyszukiwarce na świecie.

W Arc Search mamy dwie opcje - wpisanie frazy wyszukiwania i wybór by aplikacja sama nam przeszukała sieć (Browse for Me) lub wyświetlenie ich wyników w Google, po czym na tej podstawie możemy wybrać podsumowanie AI Arc Search tych wyników (Summarize). Pierwszą opcję już Wam pokazywałem w poprzednim wpisie, dziś sprawdzimy drugą.

Do porównania wybrałem najpopularniejsze w Polsce frazy wpisywane w wyszukiwarce Google w 2023 roku - Blog Google Polska.

Najpopularniejszą frazą w ubiegłym roku w Google były wybory, po wpisaniu jej w wyszukiwarkę musimy odwiedzić co najmniej stronę PKW i odnaleźć interesujące nas wyniki, Arc Search w swoim podsumowaniu wyświetla wszystkie podstawowe informacje, a więc wyniki głównych partii, frekwencję czy co oznaczają te wyniki.

Jednak przy takich frazach, jednak często chcemy wejść głębiej w wyniki, a więc raczej byśmy kliknęli w Google w stronę PKW, by sprawdzić wszystkie wyniki, również innych partii.

W dalszych wynikach Google pokazuje najpopularniejsze filmy w wyszukiwarce. Tutaj już może być korzystniejsze podsumowanie, no chyba że szukamy opinii czy liczby gwiazdek na Filmwebie. Wpisując w Google tytuł filmu, z dużym prawdopodobieństwem na pierwszym miejscu pojawi się właśnie Filmweb, gdzie przedarcie się przez reklamy na stronie do danej pozycji trochę trwa, Arc Search w podsumowaniu wyświetli nam podstawowe informacje od razu.

Niemniej, przy takich wynikach nie spodziewałbym się, że AI załatwi temat do końca, bo właśnie albo będziemy chcieli poznać wyniki wszystkich partii, albo będziemy chcieli poznać różne opinie i oceny filmów. Inaczej gdy szukamy odpowiedzi na konkretne pytania, bez potrzeby wgłębiania się w jakieś zagadnienia.

Przy najpopularniejszym koszcie kanapki drwala, podsumowanie wyników AI jest obszerniejsze, a pomijając bzdurne środkowe wyszukiwania, w przypadku pytania co to jest referendum, w wynikach AI znajdziemy dużo więcej wyczerpujących informacji, zmieszczonych w kilku wersach.

Jestem niezmiernie ciekaw, jak Google zdecyduje się wdrożyć ostatecznie AI w swojej wyszukiwarce, bo jednak „żyje” z klików, a takie podsumowania mogą spowodować, iż wielu osobom one wystarczą i nie będą klikać w linki. Jedno jest pewne, będzie musiał to zrobić, bo zrobią to za niego inni, a historia pokazuje, iż już wielu dużych liderów przesypiając odpowiedni moment, budziło się z ręką w nocniku.

Link do pobrania przeglądarki/wyszukiwarki Arc Search.