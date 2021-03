O Opera Touch pisaliśmy wielokrotnie — zarówno w kontekście premiery na Androida, jak i zapowiedzi przeglądarki na urządzenia z iOS. Na przestrzeni ostatnich lat aplikacja dostała sporo aktualizacji, jednak nie wprowadzały zbyt wielu zmian w działaniu czy wyglądanie interfejsu. Twórcy skupiali się przede wszystkim na eliminowaniu licznych błędów czy optymalizacji. Co prawda pojawiały się drobne zmiany kosmetyczne oraz niewielkie modyfikacje ekranu głównego przeglądarki, jednak to nie było dla Opery najważniejsze.

Zobacz też: Przeglądarka Opera od kuchni. Wywiad z Maciejem Kocembą, twórcą Opery GX

Opera Touch nie jest najpopularniejszą przeglądarką mobilną, ale to nie przeszkadza jej twórcom w dalszym jej rozwijaniu. I właśnie zaprezentowana, najnowsza, wersja aplikacji może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania konkurencyjnymi rozwiązaniami — tym bardziej, że użytkownicy urządzeń z iOS i iPadOS mogą już zmienić domyślną przeglądarkę. Zmiany te pojawiły się wraz z premierą iOS 14. Czym więc twórcy Opery Touch zachęcą do zmiany domyślnej aplikacji?

Największą zmianą w nowej wersji Opera Touch jest porzucenie dotychczasowej nazwy. Touch miało kojarzyć się przede wszystkim z wygodną nawigacją dotykową, jednak takie nazewnictwo mogło wprowadzać zamieszanie i dla wielu oznaczało zupełnie inny produkt. Zdecydowano na porzucenie nazwy zawierającej słowo Touch. Teraz jest to Opera — tak jak na innych platformach, co z pewnością przyczyni się do poprawy jej rozpoznawalności. Od razu zaznaczę, że Opera Touch nadal dostępna jest na urządzeniach z Androidem i rozwijana jest oddzielnie od standardowej przeglądarki Opera, która nigdy na iOS/iPadOS nie trafiła. Opera Touch dla użytkowników iPhone’a ma być tym, czym standardowa Opera jest dla posiadaczy smartfonów z Androidem i komputerów.

Nowa-stara Opera na iOS. Zmiany w przeglądarce na iPhonie i iPadzie

Odświeżona Opera na iPhone’a i iPada porzuca też dotychczasowy wygląd — przynajmniej w kwestii kolorystyki interfejsu. W nowej wersji zniknęła charakterystyczna tapeta wyświetlana na ekranie głównym. Zmieniły się także kolory samego logo Opery — z różnych odcieni fioletu na czerwony. Zmiany wizualne zaszły także w animacjach, a cały interfejs ma być zbliżony do tego, jak wygląda na innych platformach. Nie zmienia się za to funkcjonalność. Nadal dostępne jest wbudowane blokowanie reklam, ochrona przed kopaniem kryptowalut, przycisk szybkiego działania dający dostęp do podstawowych narzędzi, czy Mój Flow umożliwiający synchronizację przeglądarki na iOS z innymi urządzeniami.

Aktualizacja Opery Touch, która zmienia aplikację w Opera nie jest jeszcze dostępna w polskim App Store. Twórcy informują jednak, że nowa wersja przeglądarki trafi do użytkowników urządzeń z iOS i iPadOS jeszcze dziś. Więc jeśli korzystacie z Opera Touch i czekacie na jej odświeżony wygląd, musicie uzbroić się w cierpliwość i poczekać na aktualizację w App Store.

Aktualizacja 22.03, 13:30

W App Store pojawiła się właśnie aktualizacja przeglądarki Opera. Jej wersja to 3.0.0 i zawiera:

Opera Touch nazywa się teraz Opera Browser! Nagrodzony projekt i wszystkie popularne funkcje są nadal dostępne, zapewniając najwyższy komfort przeglądania Internetu na telefonie.