Przeglądarka Opera od kuchni. Wywiad z Maciejem Kocembą, twórcą Opery GX

Opera cały czas ma chrapkę na intrygujące projekty

Futurystyczna Opera Neon i przeglądarka dla graczy Opera GX

Opera ma w swoim dorobku kilka ciekawych projektów – doskonale pamiętam Operę Neon będącą swoistą przeglądarką przyszłości, a także Operę GX, która powstała z myślą o graczach. To nie są działania, które podejmowane są przez konkurentów pokroju Google czy Microsoftu. Jednocześnie trudno nie dostrzec niskiej popularności Opery, która mnie trochę martwi – wynik na poziomie około 2% nie jest na pewno zadowalającym rezultatem – ponieważ wdrożone na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy funkcje sprawiły, że Opera stała się moją ulubioną przeglądarką.

Opera nareszcie zawalczy o fotel lidera. Komplet nowości kusi do zmiany przeglądarki

Ulubiona nie oznacza jednak najlepsza do pracy – w moim przypadku problemem jest brak integracji i bezproblemowej synchronizacji pomiędzy desktopową Operą a aplikacjami mobilnymi. Jest do dla mnie kluczowe. Poza tym, z Opery korzysta mi się naprawdę przyjemnie, dlatego rozmowa z Maciejem Kocembą była fajną okazją do wypytania o najbardziej frapujące użytkowników kwestie. Pojawiło się całkiem sporo wątków dotyczących głównej edycji Opery, wersji testowych, a także edycji dla graczy. To o jej korzeniach, w rok od premiery, opowiada także Maciej, tłumacząc jaka przyszłość czeka ten specyficzny produkt.

Wywiad z Maciejem Kocembą – product directorem w Operze, twórcą Opery GX

Nagranie trwa lekko ponad godzinę, dlatego zaparzcie sobie smacznej kawy lub herbaty, nakładajcie słuchawki – życzę miłego słuchania!

