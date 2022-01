Opera ogłasza "Crypto Browser Project". To nowa przeglądarka pozwalająca na bezpośredni i bezproblemowy dostęp do Web3 przygotowana z myślą o entuzjastach kryptowalut.

W 2018 r. Opera poinformowała o udostępnieniu przeglądarki w wersji na Androida, która posiada wbudowany portfel kryptowalut. Od tego czasu firma stale przygląda się rozwojowi tego rynku, ale także i Metaverse, który w ostatnim czasie wzbudza sporo, zainteresowania. Włodarze Opery dostrzegli, że Web3 potrzebuje odrębnego narzędzia do wygodnego poruszania się w tym świecie. Dlatego stworzono specjalną wersję przeglądarki Opera Crypto Browser.

Krypto-przeglądarka od Opery. Startuje projekt Crypto Browser

Projekt ten ma uprościć przeglądanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Poprawi też korzystanie ze stron Web3, gier i platform metaverse, zapewniając przy tym płynną obsługę międzyplatformową. W przeglądarce pojawia się dedykowana przestrzeń dla informacji o kryptowalutach i blockchain. To także wbudowany portfel, który na chwilę obecną obsługuje Ethereum. Wkrótce jego możliwości zostaną rozszerzone dzięki współpracy Opery z blockchainami i systemami nazw domen. Chodzi między innymi o Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS i wiele innych. W przeglądarce nie mogło też zabraknąć wbudowanej galerii NFT.

Zainteresowanie Web3 stale rośnie, jednak żadna z oferowanych obecnie przeglądarek nie jest tak skonstruowana, aby zapewnić płynne i bezpieczne korzystanie z internetu jutra. Nasz projekt umożliwia użytkownikom prostsze, szybsze i bardziej prywatne środowisko Web3. Dzięki nowej Operze pierwsze kroki każdego nowicjusza w tym ekosystemie stają się łatwiejsze. ​​Web3 musi być rozumiały w użyciu, tylko tak zdecentralizowana sieć może być w pełni zdemokratyzowana i osiągnąć swój maksymalny potencjał.

- mówi Jorgen Arnesen, EVP Mobile w Opera.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że potrzebne jest uproszczenie dostępu do sieci Web3 i jednoczesne zapewnienie lepszych wrażeń użytkownikom, którzy zaczynają się interesować Metaverse. Według szacunków PWC rynek ten ma do 2030 r. dostarczyć 1,5 biliona dolarów. Nie będzie jednak to łatwe - głównie ze względu na złożoność procesów wprowadzających nowych użytkowników do świata meta.

Przeglądarka Opera Crypto w wersji beta dostępna jest na na urządzeniach mobilnych z Androidem, komputery z systemem Windows oraz MacOS. Wersja przeznaczona na iOS jest w przygotowaniu i udostępniona zostanie w późniejszym czasie.