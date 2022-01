Jeżeli tak ma wyglądać Metaverse to nie ma on kompletnie sensu

To, jak wyglądać będzie Metaverse, wciąż jest kompletną zagadką, ponieważ na konferencji Facebooka w ciągu dwóch godzin dostaliśmy zaledwie zarys jego potencjalnych funkcjonalności. To z kolei zrodziło wiele pytań odnośnie wyglądu niektórych interakcji, takich jak zakupy, rozrywka, praca czy rozmowa z drugą osobą - to wszystko bowiem ma być częścią Metaverse. To z kolei zachęca twórców do eksperymentowania i spekulacji. Jednak mają one jedną wspólną cechę - spotykają się z ostrą krytyką nie tyle za ich jakość, co bezcelowość przyszłości, jaką prezentują.

Załóżmy, że chcemy w Metaverse zrobić zakupy...

Jeżeli dziś chcemy kupować przez sieć, możemy to zrobić w dosłownie 30 sekund. Jeżeli nawet nie mamy pojęcia, w jakim sklepie szukać, wpisujemy nazwę danego produktu w Google i bum - trafiamy albo na link do sklepu, albo do Allegro, albo do porównywarki cen. Gdziekolwiek trafimy, możemy stamtąd w 30 sekund kupić wybraną rzecz. Jeszcze lepiej jest, jeżeli mamy do kupienia kilka przedmiotów - po prostu wpisujemy nazwy w wyszukiwarkę. Jest szybko, łatwo i przyjemnie. Tymczasem, według jednego z projektów który krąży po sieci, zakupy miałyby wyglądać w ten sposób.

Wyobraźcie sobie więc teraz, że w imię większej... nie wiem, może immersji, tak mają wyglądać zakupy w sieci przyszłości. Chyba nie zaskoczę nikogo, jeżeli powiem, że z takiej przyszłości nikt nie będzie chciał korzystać. Taki model nie oferuje bowiem żadnych korzyści użytkownikowi, zabierając jednocześnie całą wygodę, jaką wypracował przez lata e-commerce. Zakupy w taki sposób będą zdecydowanie mniej wygodne i jeżeli faktycznie dojdą do skutku, to nie wróżę im świetlanej przyszłości, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że żeby móc się przejść taką wirtualną alejką, to najpierw musi ona zostać zaprojektowana, skonstruowana, produkty musza mieć przygotowane assety etc. Już widzę mniejszych sprzedawców, którzy wydają olbrzymie ilości pieniędzy aby zainwestować w taką nowinkę dla skromnej grupy ludzi, która jako pierwsza będzie korzystała z Metaverese.

Chyba, że się mylę i nie widzę przyszłości, nawet jeżeli jest tuż przed moimi oczami.