Co mnie przeraża w Metaverse? To, że ludzie widzą w tym przyszłość

Miesiąc temu Facebook pokazał, jak jego zdaniem będzie wyglądała przyszłość nie tylko internetu, ale i - całego świata. Spójny, wirtualny świat, którym zarządzać będzie jedna korporacja znana z tego, że przedkłada swój zysk ponad wszystko, a już na pewno ponad zdrowie psychiczne użytkowników. Innymi słowy - co może pójść źle, prawda? Oczywiście, trzeba dodać, że taki w pełni kontrolowany wirtualny świat miałby być zastępstwem dla wielu rzeczywistych aktywności, a super realne awatary miałyby zbudować w nim ekonomię opartą (bo jakże) o NFT. Kiedy słuchałem konferencji Facebooka na ten temat, żałowałem mocno, że nie miałem pod ręką jakiejś kartki papieru, aby odznaczać kolejne pozycje na moim apokaliptycznym Bingo. Oczywiście, wiele osób po takich zapowiedziach wykazało się zdrowym rozsądkiem i stwierdziło, że choć wizja Facebooka z pewnością będzie realizowana przez korporację w ten czy inny sposób, to z pewnością jedna firma nie ma szans przeforsować takiego konceptu. Na drodze staną jej nie tylko inne firmy, ale też - zwyczajne obawy użytkowników, którzy już teraz odwracają się od Facebooka (szczególnie młodzi). To, co mnie zaskoczyło to fakt, że

Jest duża grupa ludzi którzy w Metaverse wierzą i na niego liczą

Oczywiście, nie ma takiego zdarzenia, które nie generowałoby zysku dla kogoś. Nawet na wojnie przecież istnieją podmioty, które dorabiają się niesamowitych pieniędzy. Dobrym przykładem jest Bitcoin, na którym dorobiły się osoby, które uwierzyły w inicjatywę od samego początku. Nic więc dziwnego, że niektórzy ludzie faktycznie widzą w zapewnieniach Facebooka "next big thing" na którym zapewne w jakimś stopniu będzie można się dorobić. Już teraz internet pełen jest materiałów wideo i poradników na temat tego, w jaki sposób wskoczyć na hype train metaverse, w co inwestować i jakie krypto kupić by wyjść z całej inwestycji na duży plus.

Jeżeli więc zastanawialiście się, jakim cudem ludzie skończyli w przyszłości takiej jak z Blade Runnera - właśnie tak

Przykłady takie jak Metaverse czy Bitcoin pokazują, że jeżeli gdzieś jest tylko pieniądz do zarobienia, wiele trosk o takie rzeczy jak społeczna odpowiedzialność czy ekologia schodzi na dalszy plan. Żeby Metaverse zadziałał i faktycznie zwrócił się osobom, które na to liczą, projekt ten faktycznie musiałby wywrócić do góry nogami nasz obecny społeczny porządek, przenieść wiele aktywności do sieci i dać Facebookowi kontrolę, jakiej nie miał żaden prywatny ani publiczny podmiot w historii ludzkości. Dość powiedzieć, że nie jest to przyszłość, którą ja widzę i nie jest to przyszłość, której bym chciał. Co więcej, patrząc na obecne i przeszłe akcje Facebooka - nie jest to przyszłość bezpieczna dla nikogo i wątpię, by dla większości osób Metaverse w takiej formie był zmianą na lepsze.

A jednak, "nie odmawia się gdy pieniądz woła"

Jak wspomniałem - na pewno będziemy świadkami wprowadzenia idei Metaverse w życie. Mam jednak szczerą nadzieję, że podzieli on los takich inicjatyw jak Google Glass czy Google+, gdzie społeczność jasno i wyraźnie pokazała, że jej obawy odnośnie prywatności i chęć decydowania, co się chce a czego nie, okazały się silniejsze od miliardów dolarów wpakowanych w projekt. Nie twierdzę, że nasza przyszłość nie wiedzie ku większej niż obecnie cyfryzacji. Byłbym arogancki, gdybym stwierdził, że moc internetu kończy się na przeglądaniu stron WWW. Jednak dotychczas rozwój sieci odbywał się małymi kroczkami, cegiełka po cegiełce, technologia po technologii uczyliśmy się korzystać z internetu w sposób odpowiedzialny, a mimo tego - takie rzeczy jak prawodawstwo wciąż za tym nie nadążają.

Dlatego mam nadzieję, że Metaverse, będący skokiem na główkę w nieznane okaże się doświadczeniem, które pozwoli nam nauczyć się w jaki sposób podchodzić do przyszłości sieci w sposób odpowiedzialny. Oczywiście, oznacza to, że wszyscy którzy liczą na szybki zysk dzięki temu projektowi raczej się przeliczą, ale cóż - taka jest właśnie natura inwestowania i związane z tym ryzyko. W tym wypadku, uważam jednak, że brak Metaverse w prezentowanym przez Facebooka kształcie będzie dla wszystkim zwyczajnie lepszym wyjściem.