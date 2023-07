Nadchodzą wielkie zmiany w OnlyFans? Dyrektor generalna odchodzi z firmy!

Nowa era OnlyFans?

Chociaż zapewne zdecydowana większość z Was doskonale wie, czym jest OnlyFans, to pokrótce: jest to w teorii niewinny portal, służący do zarabiania pieniędzy na sprzedawaniu zdjęć swojego ciała — oczywiście bardzo często wliczając w to części intymne. W ciągu ostatnich lat OF zyskało niesamowitą popularność, a największe gwiazdy tego portalu zarabiają niebotyczne wręcz pieniądze. Nie można jednak zapomnieć o tym, że portal ma jednak trochę za uszami i w przeszłości musiał mierzyć się z kontrowersyjnymi incydentami, jak sprawa nagich zdjęć nieletnich, udostępnianych między użytkownikami serwisu.

Źródło: Depositphotos

Ami Gan, dotychczasowa dyrektor generalna platformy, po blisko 2,5 roku zdecydowała się na opuszczenie OnlyFans. Gan twierdzi, że firma wypłaciła twórcom 10 miliardów dolarów podczas tego, jak była CEO — a PitchBook szacuje, że OnlyFans w 2022 roku zarobił 2,5 miliarda dolarów. Warto zaznaczyć, że OF zatrzymuje 20 procent płatności dla twórców. Chociaż Gan w pożegnalnych tweetach przejawiała jak najbardziej pozytywne emocje, tak jej praca nie była wcale aż tak kolorowa — stale zmieniające się prawo w wielu krajach utrudniało platformie funkcjonowanie, a chwilę po przejęciu przez nią platformy, na chwilę zakazano treści o charakterze bezpośrednio seksualnym, co spowodowało prawdziwy kryzys. Oczywiście finalnie zdecydowano się na zrezygnowanie z tej decyzji, ale każdy „twórca” treści na OnlyFans nie zapomni tamtego ogłoszenia. Gan mimo wszystko przyznaje:

Spędzenie prawie 3 lat w OnlyFans, podczas gdy odbijało się to echem w kulturowym zeitgeiście, było więcej niż satysfakcjonujące.

Kto zastąpi Ami Gan?

Gan ujawniła, że po OnlyFans zajmie się własnym projektem. Chodzi o Hoxton Projects, czyli firmę zajmującą się marketingiem. Ma to sens ze względu na przeszłość Gan w branży: przed pełnieniem funkcji CEO OF, była dyrektorem ds. marketingu w OnlyFans, a jeszcze wcześniej kierowała działaniami komunikacyjnymi w takich firmach jak Cannabis Cafe, Red Bull czy Quest Nutrition.

Źródło: Depositphotos

Dotychczasową rolę założycieli Hoxton Projects zajmie dotychczasowa dyrektor ds. strategii i operacji, Keily Blair. Czy platformę czekają poważne zmiany w związku z nową osobą na stanowisku CEO? Czas pokaże.

Źródło: Ami Gan (Twitter)

Stock Image from Depositphotos