Roksa.pl i Roksa.sx - co różni serwisy z ogłoszeniami erotycznymi?

Tekst aktualizowano 04.12.2024 r.

Reklama

Roksa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych portali do publikowania anonsów erotycznych w polskim internecie. Przez lata funkcjonował w podziemiu, reklamując się pocztą pantoflową i rozszerzając swoje zasięgi niemalże na cały kraj. Dziś po Roksie pozostała już tylko domena i liczne klony, podszywające się pod popularny serwis z ofertami towarzyskimi. Dlaczego Roksa zakończyła działalności i czy funkcjonujące pod tą samą nazwą portale mają coś wspólnego z oryginałem? Przyjrzyjmy się tej historii.

Roksa – kultowy polski portal z ogłoszeniami towarzyskimi

W 2002 roku – lata przed powstaniem OnlyFans i podobnych mu serwisów – dwóch młodych mężczyzn założyło portal do umieszczania anonsów erotycznych, który przeszedł do historii polskiego internetu jako kultowa Roksa. Serwis przez ponad dekadę przyciągał sexworkerów i sexworkerki z całej Polski, oferując klientom spragnionym seksualnych wrażeń korzystanie z usług na terenie kilkudziesięciu miast.

Źródło: Depositphotos

Patrząc pod kątem prawnym Roksa działa nielegalnie, naruszając przepisy dotyczące sutenerstwa i ułatwiania prostytucji. Sam portal nie narzekał jednak na brak klientów – w szczytowym momencie znajdowało się tam kilkanaście tysięcy ogłoszeń, a jego założyciele pobierali za każdy anons 50 zł, czyniąc tym samym z Roksy stałe źródło dochodu – przez kilkanaście lat powadzenia działalności zgromadzili ponad 40 milionów złotych.

W świadomości internautów Roksa urosła do rangi ikony, a w późniejszym czasie do mema i popkulturowego symbolu polskiego internetu – oczywiście w rozumieniu prześmiewczym. Sielanka nie trwała jednak wiecznie – 26 listopada 2021 Roksa.pl oficjalnie zakończyła działalność za sprawą interwencji prokuratury. Policja z Białegostoku dokonała nalotu na siedzibę portalu, zatrzymując 11 osób zamieszanych w erotyczny biznes – w tym dwóch braci, pełniących rolę właścicieli firmy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kuplerstwa i uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej. Od tamtego momentu strona Roksy wyświetla komunikat o wstrzymaniu działalności z uwagi na realizacje postanowień prokuratury.

I gdy wydawało się, że Roksa ostatecznie wyzionęła ducha, w internecie pojawił się klon portalu, do złudzenia przypominający oryginał. W oczy rzucała się jednak drobna różnica.

Roksa.pl i Roksa.sx – czy to ten sam serwis?

Roksa.pl przestała istnieć, ale jej miejsce zajął portal o tej samej nazwie, choć z inną domeną. Roksa.sx pod względem wizualnym i funkcjonalnym miała niczym nie różnić się od poprzedniczki, jednak według oficjalnych informacji nie jest ona powiązana z pierwotnymi właścicielami. Została przypisana do Sint Maarten – niewielkiego terytorium wyspiarskiego w Małych Antylach, zależnego od Holandii. Podejrzenia budzi moment rejestracji domeny – stało się to po zaledwie 30 godzinach od zamknięcia serwisu Roksa.pl, ale szczegóły tej operacji wciąż owiane są tajemnicą.

Nowa Roksa teoretycznie wciąż funkcjonuje, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować, kto zarządza serwisem. Z informacji znalezionych w sieci wynika, że Roksa.sx nie pobiera już opłat za opublikowanie anonsów towarzyskich i ofert seksualnych, nie ma także możliwości płatnego promowania ogłoszeń erotycznych. Oto informacja zamieszczona w sekcji pytań i odpowiedzi:

Reklama

„Nie udostępniamy płatnych opcji promowania anonsu. Portal skupia się na wiarygodności i prawdziwości anonsów, dlatego automatycznie promowane są zweryfikowane anonse”

Wspomniany proces weryfikacji zdjęć odbywa się tylko drogą elektroniczną, a portal zastrzega w regulaminie, że nie ma możliwości zweryfikowania zdjęć przez osobistą wizytę w biurze – prawdopodobnie dlatego, że lokalizacji placówki po prostu nie da się znaleźć.

Trudno uwierzyć w to, że oryginalni właściciele przez lata funkcjonowania w podziemiu nie przygotowali „planu B” na wypadek ograniczenia działalności ze względów prawnych. Czy to właśnie Roksa.sx nim jest? Tego nie wiadomo, ale portal raczej nie narzeka na brak zainteresowania. W momencie pisania tego tekstu widnieje tam 8247 ogłoszeń z ponad dwustu miast, jednak całość sprawia wrażenie strony postawionej na szybko, pełnej licznych literówek i technicznych niedociągnięć. A co z Roksą.pl? Domena jest zarejestrowana do 2024 roku i po upływie wyznaczonego terminu będzie mogła znów trafić do sprzedaży.

Reklama

W jakich miastach działa Roksa?

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z serwisu Roksa, warto zwrócić uwagę na to, jakie miasta lub obszary większych metropolii obejmują ogłoszenia. Zacznijmy od stolicy. Oto lista dzielnic Warszawy, w których użytkowniczki Roksy.sx świadczą swoje usługi: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola oraz Żoliborz.

Poza Warszawą, serwis obejmuje zasięgiem ogłoszeniowym wiele innych miast w Polsce. Oto pełna lista: Augustów, Bełchatów, Będzin, Biała Podlaska, Białogard, Białystok, Bielsko-Biała, Biłgoraj, Bochnia, Bogatynia, Bolesławiec, Borne Sulinowo, Brodnica, Brzeg, Busko-Zdrój, Bydgoszcz, Bytom, Bytów, Chełm, Chojnice, Chorzów, Ciechanów, Ciechocinek, Cieszyn, Czarnków, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Częstochowa, Człuchów, Dąbrowa Górnicza, Dębica, Dęblin, Działdowo, Dzierżoniów, Elbląg, Ełk, Garwolin, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Gliwice, Głogów, Głogówek, Głubczyce, Gniezno, Goleniów, Gorlice, Gorzów Wielkopolski, Gostyń, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Grudziądz, Hel, Iława, Inowrocław, Jabłonowo Pomorskie, Jarocin, Jarosław, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kalisz, Kartuzy, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kępno, Kielce, Kluczbork, Kłodzko, Kołobrzeg, Koło, Konin, Końskie, Kosów Lacki, Koszalin, Kościan, Kościerzyna, Kozienice, Koźminek, Koźmin Wielkopolski, Kórnik, Kraków, Kraśnik, Krosno, Krotoszyn, Krynica-Zdrój, Kutno, Kwidzyn, Legionowo, Legnica, Leszno, Leżajsk, Lębork, Limanowa, Lubin, Lublin, Lubliniec, Łańcut, Łęczyca, Łomża, Łowicz, Łódź, Łuków, Malbork, Marki, Mielec, Międzyrzecz, Mikołów, Milicz, Mińsk Mazowiecki, Mława, Mrągowo, Mszana Dolna, Mszczonów, Mysłowice, Myślenice, Myszków, Namysłów, Nieporęt, Nowa Sól, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nowy Tomyśl, Nysa, Oborniki, Oleśnica, Olkusz, Olsztyn, Oława, Opole, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostróda, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Otwock, Pabianice, Piaseczno, Piastów, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Płońsk, Polkowice, Poznań, Prudnik, Pruszcz Gdański, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Pszczyna, Puławy, Pułtusk, Rabka-Zdrój, Racibórz, Radom, Radomsko, Radzymin, Rawa Mazowiecka, Reda, Ruda Śląska, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Serock, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Siemiatycze, Sieradz, Sierpc, Skarżysko-Kamienna, Skawina, Skierniewice, Słubice, Słupsk, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Sopot, Sosnowiec, Stalowa Wola, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, Strzegom, Strzelin, Sucha Beskidzka, Suwałki, Swarzędz, Szamotuły, Szczecin, Szczecinek, Szczytno, Śrem, Środa Wielkopolska, Świdnica, Świebodzice, Świebodzin, Świecie, Świnoujście, Tarczyn, Tarnobrzeg, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Ustroń, Wadowice, Wałbrzych, Wałcz, Warka, Wągrowiec, Wejherowo, Węgrów, Wieluń, Wisła, Władysławowo, Włocławek, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wołomin, Wrocław, Września, Wyszków, Zabrze, Zakopane, Zambrów, Zamość, Zawiercie, Ząbki, Zduńska Wola, Zgierz, Zgorzelec, Zielona Góra, Zielonka, Złotów, Żary, Żory, Żyrardów, Żywiec.

Roksa.sx – Na co uważać i czego nie robić?

Serwis internetowy Roksa.sx jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Umożliwia on publikowanie ogłoszeń towarzyskich oraz danych kontaktowych bez konieczności korzystania z kodów SMS. Wchodząc na stronę deklarujesz, że masz ukończone 18 lat i nie masz nic przeciwko treściom o charakterze erotycznym.

Użytkownicy i ich prawa

Goście serwisu mają możliwość utworzenia konta, co umożliwia im dostęp do niektórych funkcji niedostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników. Rejestracja nie wymaga jednak podawania danych osobowych podlegających kontroli prawnej. Zarejestrowani użytkownicy mogą też dodawać ogłoszenia.

Ogłoszenia na Roksie i odpowiedzialność użytkownika

Roksa.sx umożliwia publikację różnorodnych ogłoszeń, jednak ich treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa. Użytkownik, dodając ogłoszenie, bierze pełną odpowiedzialność za jego treść, zdjęcia oraz wszelkie informacje w nim zawarte. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia, które łamie regulamin lub nie spełnia wymogów platformy.

Reklama

Zdjęcia weryfikacyjne

Aby uniknąć fałszywych ogłoszeń, Roksa.sx zachęca użytkowników do załączania zdjęć weryfikacyjnych. Takie zdjęcia potwierdzają autentyczność ogłoszenia oraz jego zgodność z rzeczywistością.