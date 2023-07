Threads to żadne zagrożenie? Twitter chwali się wynikami, ale… blokuje linki do platformy Mety

Twitter chwali się, że Threads to żadne zagrożenie i nie ma żadnych powodów do obaw, jednocześnie blokując linki do nowej platformy Zuckerberga.

Threads żadnym zmartwieniem dla Twittera?

Threads to najnowsze dzieło Marka Zuckerberga i wydaje się, że było to ziarno zasiane na bardzo żyznej glebie. Wykorzystując kiepski czas Twittera (który na dobrą sprawę trwa od momentu przejęcia przez Elona Muska — lecz niedawne eksperymenty z limitowaną liczbą wyświetlanych tweetów przelały czarę goryczy), w ciągu ostatniego tygodnia aplikacja odniosła olbrzymi sukces. Wyłącznie w pierwszych 5 dniach od powstania Threads zanotowało rejestrację aż 100 milionów osób, a pamiętajmy, że żeby mieć tam konto, trzeba położyć na szali swój profil na Instagramie, co samo w sobie ogranicza liczbę potencjalnych użytkowników.

Twitter cały czas jednak udaje, że jest niewzruszony. Nowa dyrektor generalna platformy, Linda Yaccarino, napisała na Twitterze, że pomimo obecnego zamieszania wokół Threads, Twitter miał największy dzień pod względem użytkowania w zeszłym tygodniu. Cały post był mocno prześmiewczy i pośrednio ofensywny w stronę nowego dzieła Zuckerberga — Yaccarino napisała między innymi „Don’t want to leave you hanging by a thread” (gra słowna z Threads) czy „Jest tylko JEDEN Twitter. Wy to wiecie. Ja to wiem.”. Co jednak ciekawe, to nowa CEO Twittera odmawiała komentarza w sprawie tego, co dokładnie ma na myśli, pisząc „najlepszy dzień pod względem użytkowania”.

Wolność słowa na Twitterze, odcinek… nie wiemy już który. Linki do Threads magicznie nie działają

Należy jednak przyznać, że taki tweet w dobie ekspresowo rosnącego Threads i faktu, że Elon Musk specjalnie nie stara się ukryć, że nowy pomysł dyrektora generalnego Mety jest dla niego solą w oku, jest po prostu mało zabawnym żartem. Jest to szczególnie żenujące, kiedy dowiemy się, że nie jesteście na Twitterze w stanie wyszukać linków do Threads.

Jeśli wkleicie łącze do Threads w swoim poście, to zostanie on opublikowany — jeśli jednak taki tweet będziecie chcieli wyszukać, będziecie musieli obejść się smakiem. Jak zauważył programista Andy Baio, Twitter blokuje wyszukiwanie tweetów zawierających linki do platformy Mety, mimo tego, że takich tweetów jest mnóstwo i linkowanie do Threads nie jest niedozowolne — bo w końcu dlaczego miałoby być? Jak skomentowała pisarka Molly Jong-Fast, jest to kolejny piękny przykład „wolności słowa” na Twitterze.