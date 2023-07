Threads po świetnym początku zaczyna poważnie zwalniać

Premiera Threads wywołała duże poruszenie w Internecie, zwłaszcza według analizy firmy Sensor Tower. Przez ponad 10 lat, Sensor Tower szacuje liczbę instalacji aplikacji: pierwsze 72 godziny Threads były niezwykle udane. Jednak teraz, dane wspomnianej firmy pokazują znaczący spadek zaangażowania użytkowników od czasu uruchomienia Threads. Liczba aktywnych użytkowników na platformie spadła o około 20% w ostatnim wtorek i środę w porównaniu do soboty, a czas spędzany przez użytkowników zmniejszył się o 50%, z 20 minut do 10 minut. Widać, że coś bardzo mocno się psuje i krótkotrwała moda na Threads powoli się wygasza.

Wsparcie ze strony Meta oraz integracja z Instagramem prawdopodobnie przyczyniły się do większej popularności Threads na początku, ale konkurent Twittera będzie musiał dostarczyć użytkownikom jakąś inną wartość niż jedynie "Twitter bez Elona Muska". A tego - moim skromnym zdaniem - tam brakuje. Tym bardziej, że przy okazji Threads - podobnie jak Instagram - to po prostu kopalnia danych dla Meta. Akurat ten gigant zwyczajnie nie ma umiaru w pozyskiwaniu danych na temat osób, które korzystają z jego produktów.

Dane zebranych przez Similarweb również potwierdzają negatywne trendy. Threads odnotował ponad 25% spadek dziennych aktywnych użytkowników między szczytem z 7 lipca, a poniedziałkiem dla użytkowników korzystających z Threads na telefonach z systemem Android na całym świecie. Informacje od tej samej firmy wskazują także na spadek o ponad połowę czasu spędzanego na platformie, przy czym średni czas użytkowania w USA zmalał z około 20 minut 6 lipca do nieco ponad 8 minut 10 lipca. Te informacje okazują się być nawet bardziej katastroficzne dla Threads, niż dane pochodzące z Sensor Tower.

Tylko pierwszego dnia od uruchomienia Threads, użytkownicy opublikowali ponad 95 milionów postów i udzielili 190 milionów polubień - jak wynika z danych opublikowanych przez The Verge. Threads wciąż znajduje się we wczesnym etapie rozwoju, a spadek w rejestracjach jest czymś normalnym. Na początku użytkownicy badają nową usługę i sprawdzają, czy ta spełnia ich oczekiwania. Po okresie fascynacji oraz masowych testów, zazwyczaj przychodzi czas na schłodzenie początkowych nastrojów.

Threads stanowi pewne zagrożenie dla Twittera

Threads pozyskuje zaangażowanie bezpośrednio żerując na Twitterze. W czasie szczytowej aktywności Threads w czwartek i piątek, ruch na Twitterze spadł o około 5% w porównaniu z tymi samymi dniami w poprzednim tygodniu. To wskazuje na potencjał Threads do kanibalizowania Twittera, zwłaszcza gdy odpowiedzialny za niego w Meta zespół doda brakujące funkcje, takie jak obsługa hashtagów i wyszukiwanie tematyczne. Z drugiej strony jednak, siła oddziaływania Threads - mimo, że ma za sobą giganta, jakim jest Meta - będzie zbyt niska, aby doprowadzić Twittera do stanu, w którym platforma Muska będzie musiała się bronić.