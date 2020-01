CEO firmy OnePlus nie jest wielkim fanem ładowania bezprzewodowego. Kilkukrotnie już stwierdzał w wywiadach, że ta technologia nie jest jeszcze gotowa i nie daje użytkownikom takiej szybkości ładowania jakiej oczekują. Wygląda jednak na to, że w tym roku się to zmieni.

OnePlus 8 Pro z ładowaniem bezprzewodowym

Brak ładowania bezprzewodowego jest jednym z najpoważniejszych zarzutów w stronę firmy OnePlus, odkąd zaczęto stosować tylną obudowę wykonaną ze szkła. Wcześniej obudowa była aluminiowa, co poniekąd uniemożliwiało skorzystanie z tej technologii. Od OnePlus 6 wydawało się, że nie powinno być z tym problemów, ale Pete Lau twierdził, że nie tego oczekują klienci. Podobna historia była zresztą z certyfikatami odporności na wodę oraz kurz, których OnePlus nie miał rzekomo z powodu oszczędności. OnePlus 8 ma być zatem nowym rozdziałem w historii firmy, bo nowe modele mają otrzymać certyfikat IP68.

Bezprzewodowe ładowanie w modelu OnePlus 8 Pro potwierdzają już dwa niezależne źródła, OnLeaks oraz Max J. więc wszystko wskazuje na to, że jedna z największych wad smartfonów chińskiego producenta zostanie naprawiona. Można też oczekiwać, że to bezprzewodowe ładowanie będzie całkiem szybkie. Za OnePlus stoi ta sama firma, co za Oppo, które opracowało technologię szybkiego ładowania bezprzewodowego. Wedle zapowiedzi przy jej pomocy możliwe będzie bezprzewodowe ładowanie z mocą 30W, czyli taką samą jak obecnie oferuje przewodowy WarpCharge 30T.

Coraz bliżej premiery OnePlus 8

Więcej na temat nadchodzących smartofonów OnePlus 8 możecie przeczytać w naszym zbiorczym artykule, który jest nieustannie aktualizowany. Z aktualnie opublikowanych przecieków wynika, że OnePlus 8 Pro zostanie wyposażony w zaokrąglony ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,65 cala i odświeżaniu 120 Hz, Snapdragona 865 z obsługą łączności 5G, 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane. Nowe będą także aparaty, choć na ich temat nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Premiera nowych smartfonów planowana jest na kwiecień.