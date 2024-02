Kupiłeś nowego OnePlusa, ale jednak go nie chcesz? Przez błąd producenta możesz go zwrócić

W specyfikacji technicznej smartfonu OnePlus 12R wkradł się błąd dotyczący typu pamięci. Z oficjalnych materiałów wynikało, że smartfon korzysta z pamięci flash UFS 4.0. Rzeczywistość jednak okazała się zgoła odmienna i urządzenie wykorzystuje starszą generację pamięci, czyli UFS 3.1. I choć prawdopodobnie znaczna część użytkowników absolutnie nie odczuje najmniejszej różnicy z tym związanej, fakty są takie, że OnePlus wprowadził klientów w błąd. Wczoraj firma oficjalnie przeprosiła za zaistniały błąd i zapowiedziała rekompensatę. Teraz wiemy jakie kroki poczynił producent i... prawdopodobnie każdy będzie zachwycony.

Klienci, którzy zakupili OnePlus 12R wykorzystujący pamięć UFS 3.1, mogą nadal cieszyć się wszystkimi nowymi funkcjami Trinity Engine takimi jak szybsze niż kiedykolwiek uruchamianie i utrzymywanie aplikacji działających w tle do 72 godzin. OnePlus 12R, działający z pamięcią UFS 3.1 otrzymał certyfikat TUV SUD i – nadal ma certyfikat gwarantujący płynne działanie przez 48 miesięcy.

OnePlus przeprasza i oferuje możliwość zwrócenia smartfona lub... plecak

Jak wynika z oficjalnej informacji prasowej — użytkownicy mogą oddać smartfon z polskiej dystrybucji i uzyskać całkowity zwrot poniesionych kosztów. Wszystko to w ramach odstąpienia od umowy w trybie niezgodności towaru z umową. Jeżeli klienci zdecydują się zachować smartfon i nie zwracać go do sklepu — OnePlus przygotował upominek w postaci... plecaka.

Plecak o którym mowa to OnePlus Adventure Backpack, który w oficjalnym sklepie OnePlus kosztuje 89 Euro (według dzisiejszego kursu — około 387 zł). Jak informuje w oficjalnej wiadomości prasowej producent, akcesorium ma być warte 500 złotych — co nieco się nie spina. Ale jednak wszyscy klienci którzy zdecydują się zachować smartfon, mogą zgarnąć plecak całkowicie za darmo. Jak to zrobić?

Jak zdobyć plecak-rekomensatę od OnePlusa?

Wszyscy klienci którzy nabyli OnePlus 12R i zostali wprowadzeni w błąd, mogą otrzymać wspomniany plecak całkowicie za darmo. wystarczy że napiszą wiadomość na adres reklamacje@promocje-oneplus.pl, do którego dołączony zostanie dowód zakupu, numer IMEI urządzenia oraz adres na który ma zostać wysłany plecak. Wszystkie rekompensaty mają być realizowane w ciągu pięciu dni roboczych.