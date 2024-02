Ile kosztuje naprawa smartfona? Często taniej kupić nowy

Na łamach Antywebu często poruszam kwestie naprawy urządzeń i tego, dlaczego działania producentów, które ją utrudniają, są jedną z najbardziej antykonsumenckich praktyk, jakie możemy dziś spotkać na rynku. O jakich działaniach tu mowa? Przede wszystkim chociażby o parowaniu komponentów wewnątrz urządzenia w taki sposób, by tylko producent mógł przeprowadzać naprawę (i wyceniać ją sobie tak, jak chce). Tutaj trzeba też zaliczyć ograniczoną dystrybucję (bądź brak) części zamiennych oraz projektowanie pewnych elementów urządzenia w taki sposób, by były one podatne na uszkodzenia.

W taki sposób otrzymujemy sprzęt, który nie tylko łatwo jest popsuć, ale - też taki który jest drogi w naprawie. Od lat argumentuje, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której taniej jest kupić nowy telefon czy laptop niż naprawić stary sprzęt, sami wpędzamy się w sytuacje, która jest niekorzystna nie tylko dla nas, ale też - dla środowiska naturalnego. Jak często jednak taka sytuacja ma miejsce? Jak się okazuje , bardzo często.

Prawie połowa Polaków... nie naprawiła zbitego ekranu

Firma Honor w związku z premierą swojego nowego smartfona (którego recenzję możecie przeczytać tutaj) przeprowadziła badanie pt:"HONOR Magic6 Lite. Jak ważny jest dla Polaków wytrzymały smartfon?". Wynika z niego że jako użytkownicy telefonów jesteśmy dosyć niezdarni. Z odpowiedzi wynika, że aż 46% posiadaczy smartfona uszkodziła go podczas upuszczenia minimum jeden raz w życiu. Spośród tej grupy 40% respondentów stwierdziło, że zdarzyło im się to 2 lub 3 razy, a 14% zaznaczyło odpowiedź „więcej niż 4 razy".



Kluczowe jest jednak to, co robimy, kiedy już nasz smartfon się uszkodzi. Jak wynika z badania, gdy decydujemy się na oddanie smartfona do serwisu, najczęściej płacimy za to do 400 zł (28% odpowiedzi), a rzadziej między 400-800 zł (11%). Na droższe naprawy, kosztujące powyżej 800 zł, zdecydowało się tylko 3% badanych. Jednak najbardziej martwiąca jest sytuacja, w której dla 28% respondentów koszt naprawy urządzenia przewyższał cenę jego zakupu, a według 24% badanych koszt oddania telefonu do serwisu był zbliżony do jego wartości.

Oznacza to, że w połowie przypadków kupno nowego smartfona było bardziej ekonomicznie opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ z nowym telefonem mielibyśmy chociażby nową, dłużej trzymającą baterię. Być może to właśnie przyczyniło się też do tego, że w przypadku chociażby zbitego ekranu aż 48% respondentów dalej korzysta z urządzenia bez jego naprawiania.

Naturalnie - tworzenie wytrzymalszych konstrukcji, które są bardziej odporne na upadki to jedno i w tym aspekcie producenci prześcigają się w oferowaniu nam swoich rozwiązań. Jednak jak wytrzymałe nie byłyby smartfony, tak nigdy nie da się przewidzieć wszystkich ewentualności, a pogoń za najbardziej smukłym urządzeniem zawsze oznaczać będzie, że będą to sprzęty podatne na zniszczenie. Być może więc kolejnym benefitem dla konsumentów powinna być nie tytanowa ramka czy nowe funkcje AI, a dostęp do łatwego i taniego serwisu.

Źródło: Depositphotos