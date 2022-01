OnePlus 10 Pro na oficjalnych grafikach. Premiera już w przyszłym tygodniu

Ostatnie godziny to prawdziwa uczta dla miłośników smartfonów. Poznaliśmy wszystkie szczegóły związane z Samsungiem Galaxy S21FE którego wypatrywaliśmy od co najmniej kilku miesięcy, a chwilę później możemy zobaczyć nadchodzącego OnePlus 10 Pro na oficjalnych grafikach udostępnionych przez producenta.

Oto OnePlus 10 Pro. Jeżeli liczyliście na rewolucyjny design, to nie tym razem

OnePlus może nie cieszy się już tak wielką popularnością jak jeszcze kilka lat temu. Ceny urządzeń nijak nie nadają się do tego, by można nazwać te urządzenia pogromcami flagowców. Ponadto ostatnia wpadka z aktualizacją systemu do Android 12 nijak nie podnosi zaufania do firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że urządzenia te wciąż budzą sporo pozytywnych emocji — i jestem przekonany, że nadchodzący OnePlus 10 Pro znajdzie sporą rzeszę fanów.

Każdy kto śledzi plotki ze świata smartfonów nie będzie specjalnie zaskoczony — potwierdziły się właściwie wszystkie plotki i przecieki, jakie trafiały w nasze ręce w ostatnich tygodniach. Zgadzają się kształty, wyspa na aparaty, a nawet kolory — bo na grafikach możemy obejrzeć zarówno klasyczną czerń, jak i fantastycznie prezentującą się zieleń. I nie będę ukrywał, że dla mnie sprzęt prezentuje się... po prostu w porządku.

OnePlus 10 Pro: oficjalna chińska premiera już w przyszłym tygodniu

Niestety — jeżeli liczyliście na to, że firma podzieli się od razu szczegółami związanymi ze smartfonem, to nie mam dla Was dobrych wiadomości. OnePlus 10 Pro został oficjalnie zaprezentowany, ale wyłącznie w formie grafik — na specyfikację techniczną i wieści dotyczące tego co potrafi sprzęt musimy jeszcze chwilę zaczekać. Na szczęście niezbyt długo, bo producent potwierdził już oficjalnie, że oficjalna premiera OnePlus 10 Pro już za kilkanaście dni: 11 stycznia. Do tego czasu pozostają plotki, gdybania i zgadywanki — ale już w przyszłym tygodniu wszystkie karty zostaną odkryte.