Najciekawsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale do obejrzenia

Co nowego w tym tygodniu? W kinach pojawi się "Zakonnica 2", a CANAL+ online pokaże 3. sezon "Belfra" z Maciejem Stuhrem. Oto premiery tygodnia - filmy i seriale - na VOD i w kinach.

Zakonnica II

W roku 1956 we Francji doszło do tragicznego morderstwa księdza, które wywołało falę zła, rozprzestrzeniając je po całym świecie. W kontynuacji światowego hitu filmowego opowiadana jest historia siostry Irene, która ponownie staje w obliczu Valak, demonicznej zakonnicy. Taissa Farmiga wraca w roli siostry Irene, a towarzyszą jej Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell i Bonnie Aarons. Reżyserem filmu jest Michael Chaves, a scenariusz stworzyli Ian Goldberg, Richard Naing i Akela Cooper.

Premiera 8 września w kinach.

Belfer 3. sezon

Główny bohater Paweł Zawadzki (w tej roli Maciej Stuhr) wraca do swojego rodzinnego miasta Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec były marynarz (grany przez Jacka Komana). Paweł rozpoczyna pracę w lokalnym liceum. Jednak spokój miasteczka zostaje zakłócony, gdy podczas szkolnego rejsu na statku Kapitan Borchardt znika charyzmatyczny nastolatek - Kacper Krynicki (wcielający się w niego Michael Zieliński), który jest niekonformistycznym duchem i osobą pełną życia. Paweł, zwany Belfrem, angażuje się w skomplikowane śledztwo, które prowadzi podkomisarz Ewa Krawiec (Roma Gąsiorowska) - jego dawna miłość.

Premiera 8 września na CANAL+ online i CANAL+.

Infamia

Serial Infamia opowiada historię Gity, która wraca do Polski z romską rodziną po długiej emigracji na brytyjskich wyspach. W kraju nad Wisłą dziewczyna próbuje na nowo odnaleźć siebie i rozwija swoją pasję do hip-hopu. W obsadzie serialu znajdują się aktorzy, takie jak Zofia Jastrzębska, Kamil Piotrowski, Sebastian Łach i Magdalena Czerwińska. Serial skupia się na trudnościach dorastania w środowisku silnie przywiązanym do tradycji i rodziny.

Premiera 6 września na Netflix.

Justified: Miasto strachu

Głównym bohaterem serialu jest Raylan Givens, który przeniósł się wiele lat temu z Kentucky do Miami i obecnie pracuje jako szeryf federalny. Oprócz pełnienia swoich obowiązków zawodowych, stara się również być odpowiedzialnym ojcem dla swojej piętnastoletniej córki. W najnowszych odcinkach Raylan zostaje wplątany w niebezpieczną sytuację po przypadkowym spotkaniu w Detroit. Musi zmierzyć się z Dzikusem z Oklahomy (tak nazywany jest Clement Mansell) - bezwzględnym i socjopatycznym przestępcą. W sądzie będzie reprezentowany przez zaciętego prawnika, który może się posunąć do ekstremalnych działań.

Premiera 6 września na Disney+.

Zwycięzca

Czesko-słowacka komedia rodzina opowiadająca historię Viktora Hudáka - byłego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył swoją karierę polityczną i po dziesięciu latach próbuje odnaleźć się w życiu rodzinnym. W trakcie próby ponownego włączenia się w codzienne życie swojej rodziny, stara się zbliżyć do swojej żony i córek. Jednak ten nowy etap w jego życiu pełen jest niespodzianek i wyzwań, które często okazują się trudniejsze niż te, które spotykał w trakcie swojej politycznej kariery.

Premiera 4 września na SkyShowtime.

Rodzice 4. sezon

Paul (Martin Freeman) i Ally (Haggard) to główni bohaterowie, którzy próbują zrównoważyć życie rodzicielskie z pracą zawodową, borykając się jednocześnie z trudnościami finansowymi i innymi wyzwaniami codziennego życia. Twórcami tego humorystycznego spojrzenia na rodzicielstwo są Freeman, Chris Addison i Simon Blackwell. W obsadzie serialu "Rodzice" znajdują się także takie talenty jak Stella Gonet, Eve Prenelle, Alex Eastwood, Joanna Bacon i Patrick Baladi. Seria ta rzuca ciekawe spojrzenie na perypetie rodziców, którzy muszą stawić czoła codziennym problemom i próbują znaleźć balans między pracą a rodziną.

Premiera 5 września na HBO Max.

Ja jestem Groot 2. sezon

Baby Groot wyrusza w kolejną podróż przez galaktykę na pokładzie statku Strażników Galaktyki. Tym razem spotyka nowe, kolorowe istoty i odkrywa nowe zakątki wszechświata. Nie może również się oprzeć pokusie sprawiania kłopotów swoimi niezwykłymi przygodami. W roli głosowej Groota powraca Vin Diesel. Drugi sezon będzie składać się z pięciu odcinków, a za reżyserię i scenariusz odpowiada Kirsten Lepore. Producentami są Danielle Costa, Craig Rittenbaum i Alex Scharf, a producentami wykonawczymi Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso oraz sama Lepore.

Premiera 6 września na Disney+.