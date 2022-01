Pamiętam czasy, w których Allegro polegało niemal wyłącznie na wystawianiu produktów przez pojedynczych sprzedających, którzy po wygranej aukcji musieli pofatygować się na pocztę i wysłać przesyłkę do kupującego. Czasy jednak się zmieniają. Choć na Allegro wciąż znajdziemy osoby prywatne sprzedające swoje przedmioty, tak nie da się ukryć, że mamy do czynienia z największą platformą sprzedażową w Polsce, na której działają dziesiątki (a nawet setki) firm oferujących bogaty katalog produktów podzielonych na rozmaite kategorie.

Allegro od dawna stara się ułatwić proces sprzedaży - choć z perspektywy samych sprzedawców mogą one się wydawać bardziej skomplikowane. W ostatnim czasie słychać także o podwyżkach, jakie firma wprowadza dla swoich klientów. By je zminimalizować, Allegro zachęca sprzedających do dołączenia do różnego rodzaju programów. Te nie tylko mają ułatwić prowadzenie działalności na platformie, ale mogą mieć pozytywny wpływ na koszty związane z wysłaniem zamawianych towarów. Wczoraj pisaliśmy o AlleProgres. To program, w którym można otrzymywać rabaty za szybką wysyłkę. Teraz firma poinformowała o pełnym starcie One Fulfillment. To kompleksowa obsługa logistyczna dla e-commerce. W ramach niej sprzedający wysyłają swoje produkty do Magazynu Allegro. Tam będą przechowywane oraz obsługiwane. Allegro będzie odpowiedzialne za realizacją zamówień, wysyłkę i zwroty.

One Fulfillment by Allegro rusza pełną parą. Po pilotażu przyszła pora na pełne wdrożenie

Z One Fulfillment skorzystać mogą firmy zajmujące się sprzedażą online. Aktualnie oferta kierowana jest do sprzedających z kontem firmowym na Allegro. Chęć przystąpienia do programu trzeba zgłosić przez specjalny formularz. Na zachętę Allegro oferuje sprzedawcom, którzy zdecydują się dołączyć do One Fullfilment, darmowy miesiąc bez opłaty podstawowej i opłat dodatkowych. Do tego pakiet tysiąca 10-dniowych wyróżnień ważny przez 3 miesiące oraz 25% zniżki na na prowizję od sprzedaży premiowanej⁤. Firma informuje, że z bonusów będą mogli skorzystać ci, którzy do usługi dołączą do 30 czerwca 2022 r.

Idea One Fulfillment jest bardzo prosta. Allegro przejmuje na siebie zadania związane z logistyką. Sprzedający dzięki temu mogą skupić się na podnoszeniu atrakcyjności swoich ofert oraz zwiększaniu sprzedaży. Co więcej, utrzymują wysoką jakość i tempo dostaw, nawet podczas szczytów sprzedażowych, bez konieczności inwestowania w powierzchnie magazynowe oraz profesjonalne wyposażenie. Kupujący z kolei dostają swoje zakupy szybciej i w bardziej ekologiczny sposób.

- mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro. Dodatej też, że w trakcie pilotażu, Allegro zaobserwowało skrócenie czasu dostaw u sprzedawców korzystających z One Fulfillment. Przełożyło się to na wyraźny wzrost ich sprzedaży. Firma informuje też, że zainteresowanie nowymi usługami już teraz deklaruje 30-40% sprzedających na Allegro.

One Fulfillment by Allegro. Cennik

A jak cennik wygląda później? Cena usługi zależy od tego, jakie produkty są sprzedawane i jak długo są magazynowanego w centrum Allegro. Opłata podstawowa naliczana jest w momencie wysłania produktów z Magazynu Allegro do kupującego. Stawka, którą pobiera platforma, zależy od objętości i wagi produktu. Minimalna opłata podstawowa netto to 2,49 zł, a maksymalna 17,70 zł za produkt. Do tego dochodzą opłaty dodatkowe obejmujące m.in. przedłużone magazynowanie (od 4,99 zł netto), rozbieżności w przyjęciu do Magazynu Allegro, zwroty, czy wycofanie produktu z magazynu. Nie można też zapominać o kosztach wysyłki - te również spadają na sprzedającego. Koszty dostaw w ramach One Fulfillment są takie same jak na Allegro.

Cennik usługi wraz z rozpisanymi opłatami podstawowymi i dodatkowymi znajdziecie na stronach One Fulfillment by Allegro.