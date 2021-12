Łatwiejsze wyszukiwanie w aplikacji Allegro. Zdjęcie powie więcej, niż tysiąc słów

Katalog Allegro puchnie z każdym dniem. Nie bez powodu to właśnie tam przede wszystkim Polacy udają się na zakupy - w serwisie można odnaleźć mydło i powidło. Rzeczy nowe i używane. Od elektroniki, przez spożywkę, odzież i co tam wam się jeszcze zamarzy. I choć tekstowa wyszukiwarka w serwisie dział...

Katalog Allegro puchnie z każdym dniem. Nie bez powodu to właśnie tam przede wszystkim Polacy udają się na zakupy - w serwisie można odnaleźć mydło i powidło. Rzeczy nowe i używane. Od elektroniki, przez spożywkę, odzież i co tam wam się jeszcze zamarzy. I choć tekstowa wyszukiwarka w serwisie działa naprawdę dobrze (tym bardziej, że wyniki można jeszcze przefiltrować dzięki dostępnym na stronie opcjom), to twórcy serwisu idą o krok dalej. Teraz w aplikacjach mobilnych skorzystamy także z wyszukiwania obrazem: wystarczy zdjęcie zrobione bezpośrednio w aplikacji bądź zaimportowane z biblioteki urządzenia, aby przeszukać oferty w poszukiwaniu podobnych przedmiotów.

Wyszukiwanie zdjęciem na Allegro. Jak to działa?

Wyszukiwarka wizualna działa w oparciu o algorytm uczenia maszynowego. Po podrzuceniu fotografii / zrzutu ekranu / grafiki znalezionej w sieci i zapisanej w pamięci urządzenia - aplikacja analizuje przedmioty widoczne na zdjęciu, a następnie oferuje wyniki wyszukiwania z przedmiotami podobnymi do tych, które były widoczne na grafice.

To dopiero początki nowej funkcji - ale już na starcie obsługuje ona ponad sto milionów ofert w kategoriach moda, zdrowie, uroda, produkty spożywcze, media, książki, komiksy, gry i muzyka oraz zabawki. Coraz lepiej idzie jej też że wsparciem domu i ogrodu, z których to część kategorii także jest już w stanie obsłużyć.

Wyszukiwarka wizualna wymagała zupełnie nowej architektury wyszukiwania i technologii uczenia maszynowego. Pod prostotą użytkowania kryje się wyrafinowany system. Spodziewamy się, że nasze narzędzie będzie w stanie zaoferować kupującym bogaty wybór podobnych produktów – komentuje Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro.

Wyszukiwanie obrazem na Allegro w praktyce

Jak działa wyszukiwanie zdjęciem na Allegro? Wybierając pole wyszukiwanie - z prawej strony czeka na nas ikonka aparatu, która automatycznie przenosi nas do trybu robienia zdjęć. Tutaj mamy przed sobą dwie opcję: sfotografowanie przedmiotu który nas interesuje, albo import grafiki z biblioteki urządzenia. Po wskazaniu grafiki, aplikacja Allegro przedstawi listę ofert podobnych do produktów, które rozpoznała ze zdjęcia. Nic trudnego!

A jak radzi sobie w praktyce? Przetestowałem na kilku produktach i... no cóż - różnie. Myślę, że sporo zależy od oczekiwań, bo aplikacja nie zawsze znalazła dosłownie te same produkty, ale często znajdowała coś bardzo podobnego - zarówno pod względem stylu, jak i kolorystyki. Także na tę chwilę myślę, że sporo zależy od konkretnych przypadków. Jako że wszystko działa w oparciu o maszynowe uczenie, to można spokojnie założyć, że będzie działała coraz sprawniej. To tylko kwestia czasu.

Zawsze stawiamy na nowoczesne technologie. Poza tym od samego początku chcieliśmy ułatwić Polakom robienie zakupów w Internecie. Właśnie dlatego kolejnym logicznym krokiem było wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania, które pomogłoby wyszukiwać trudno opisywalne produkty. Możemy łatwo zidentyfikować usłyszaną w radiu piosenkę czy rosnącą na naszym osiedlu roślinę. Dlaczego miałoby być inaczej z sukienką czy artykułem spożywczym, który zobaczyliśmy na ulicy albo w sklepie? Pomysł na wyszukiwanie zdjęciem wziął się z sytuacji, w której każdy z nas kiedyś był – kto nigdy nie próbował godzinami znaleźć fajną koszulkę czy parę butów, którą wcześniej zobaczył gdzieś na ulicy?

