Przesyłki InPost na OLX nareszcie nadamy bez drukowania etykiety!

Mimo że należę do gadżeciarzy, drukarka jest jednym z tych urządzeń którego nie mam i... mieć nie planuję. Kilka lat temu całkowicie z takowej zrezygnowałem i jeżeli potrzebuję wydruku, wybieram się na spacer do pobliskiego punktu ksero. Usługi kurierskie bez drukarki - żaden problem. InPost - również, ale tylko jeżeli korzysta się z usługi bezpośrednio. Sięgając po przesyłki InPost za pośrednictwem OLX sprawa jednak nie jest taka prosta — i to od dłuższego czasu główny powód moich regularnych wizyt w pobliskim punkcie ksero. Ale idzie nowe!

Od 1. czerwca 2022 nadamy przesyłki OLX InPost bez etykiety

W najbliższych tygodniach OLX wprowadza szereg zmian w swoim regulaminie. Kolejno 27 maja i 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe reguły. Zmienią się m.in. limity darmowych ogłoszeń w poszczególnych kategoriach, pojawią się nowe restrykcje dla zakazanych przedmiotów, będzie też nowy cennik — i o szczegółach każdego z nich przeczytać możecie na dedykowanej zmianom stronie. Grzegorz informował też o tym, że Pakiet Ochronny, który wciąż będzie daleki od ideału, zmieni nieco formę i... ma szansę bardziej efektywnie chronić kupujących. Twórcy usługi bez wątpienia zrobili krok w dobrym kierunku. Ale w tym natłoku nowości łatwo przegapić nową funkcjonalność w przesyłkach OLX:

Dodanie możliwości nadania przesyłki InPost bez etykiety od 1 czerwca 2022 r.

To rzecz która z pewnością ucieszy wszystkich niedzielnych użytkowników OLX, którzy nie mają drukarki i każda sprzedaż wiązała się dla nich z dodatkowym zachodem. Jak działa nadawanie bez etykiet? Wystarczy specjalny kod wygenerowany przy zakupie etykiety (w przypadku OLX taki PDF trafia do konta użytkownika), który skanujemy w automacie paczkowym lub dowolnym punkcie obsługującym przesyłki firmy... i gotowe. Obsługa zajmie się resztą. Idealne w swojej prostocie — aż dziw, że tak długo kazano nam na to czekać na OLX!