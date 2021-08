Handel kontami Netflix nie jest niczym nowym. Początkowo, w wielu regionach był to jedyny sposób na uzyskanie dostępu do usługi, ponieważ musiały być one opłacane z użyciem lokalnych metod płatności, a od użytkownika ewentualnie wymagane było stosowanie różnych sztuczek ze zmianą adresu IP itp. Gdy Netflix stał się usługą globalną, rynek ten nieco się zmienił, bo zamiast oferować dostęp, pozwala obniżyć koszty.

Kontami na Netflix handlują też zarejestrowane firmy i sklepy online

Nie sądziłem, że ogłoszeń z takimi ofertami jest tak mnóstwo, ale dość szybko zorientowaliśmy się jak wiele znajduje się ich na OLX. Tytuły ogłoszeń są bardzo zróżnicowane. Niektóre brzmią jedynie "Netflix 4k ;)", inne natomiast są obszernymi ofertami od firm, które zajmują się sprzedażą kont. Wtedy żadnym zaskoczeniem nie powinna być obecność logo >>"Netfliks"<<. Zrzut ekranu ze strony Alekonta.pl zamieszczam poniżej - nie wiem, czy jej autor nie chciał użyć logo firmy, czy się po prostu pomylił, ale efekt jest dość zabawny, tym bardziej, że zaraz obok znajdują się niezmienione logo HBO GO oraz Spotify, więc nie chodziło raczej o prawa autorskie.

OLX wprowadził zapis do regulaminu i rozpoczął usuwanie ogłoszeń

Te dwa wymienione ogłoszenia znalazłem dziś rano, ale nie było to łatwe, bo niedługo po moim wtorkowym e-mailu do OLX otrzymałem odpowiedź od Pauliny Rezmer z OLX. Okazało się, że akurat tamtego dnia w regulaminie OLX pojawił się nowy zapis mówiący o zakazie zamieszczania takich ogłoszeń. Poinformowano mnie także, że trwał wtedy proces usuwania tego rodzaju ofert z serwisu i rzeczywiście obecnie takie ogłoszenia można policzyć na palcach jednej dłoni. Sam zapis w regulaminie brzmi:

(Zabronione są ogłoszenia oferujące do sprzedaży) "Konta na platformach oferujących usługi pozwalające na oglądanie oraz słuchanie na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu, w szczególności w postaci muzyki podcastów i filmów (np. Netflix, HBO Go, Spotify, Tidal), wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze umożliwiające dostęp i korzystanie z takich kont oraz usługi ich zakładania za pośrednictwem innych serwisów".

Zanim OLX ruszyło do czyszczenia serwisu z ofert, wykonałem zrzut ekranu pierwszej z dwudziestu pięciu stron z ogłoszeniami na hasło Netflix. Nie wszystkie z nich zawierały konta na sprzedaż, bo niektóre dotyczą sprzętu kompatybilnego z platformą czy akcesoriami, ale w pierwszej kolejności wyświetlały się właśnie te z "dostawą 2 w minuty" lub mniej. Pomysłowość autorów grafik jest całkiem spora, podobnie jak w kontekście tytułów, które zdradzają sporo rozbudowanych ofert na YouTube'a, Tidala, Spotify, Xbox Live czy Storytela.

Oferta "NETFLIX HBO GO Spotify XBOX Game Pass Premium 30-DNI 4K UHD" z 26 sierpnia została wystawiona przez Kasię z Białegostoku. Gdy jednak odwiedzimy proponowany przez nią sklep, okazuje się, że sprzedawcą jest firma świadcząca usługi informatyczne z... Wrocławia. Nie wiem, kogo mogłyby zachęcać takie propozycje.

Do sprzedaży nie dochodzi jednak przez OLX

Co istotne, zakupu nie dokonuje się bezpośrednio na OLX, jak wyglądało to w przypadku Allegro, lecz ogłoszenia odsyłają do różnych stron, gdzie prowadzona jest sprzedaż. Większość z nich wygląda całkiem schludnie, ma łatwe domeny, a także zintegrowany system płatności oraz prostego sklepu internetowego. Ceny wahają się od... 2,49 zł za miesiąc do 17,99 zł za 90 dni. Zakładając, że wspólnie z (nie)znajomymi opłacimy konto bezpośrednio u Netflix, to koszt będzie wynosił około 16 zł przy 4 jednoczesnych streamach.

Można zaoszczędzić, ale czy na pewno warto?

Można więc zaoszczędzić i to całkiem sporo, ale nigdy nie mamy pewności, skąd dane konto pochodzi (nawet jeśli informacja z ogłoszenia mówi o "polskim koncie"), a ewentualne wsparcie "24/7" wydaje się dość wątpliwą sprawą. Gdy nasze konto zostanie zablokowane, najprawdopodobniej otrzymamy nowe, ale wtedy pożegnamy się z postępami w oglądaniu, listą do obejrzenia i rekomendacjami. Te może nie są trafne w 100%, ale nie wyobrażam sobie sytaucji, w której co miesiąc będę otrzymywał inne dane do logowania. A przecież żaden ze sprzedawców nie zapewni nam ciągłości "usługi" przez lata. Niektórym może nie zależeć, ale tak jak napisałem wyżej, pochodzenie kont jest nieznane, a opłacając je przekazujemy środki zbędnym pośrednikom.

Tego samego dnia, we wtorek 24 sierpnia, przesłaliśmy pytania do biura prasowego Netflix w kontekście sprzedaży kont na OLX i nie tylko, ale nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi. Gdy to się zmieni, zaktualizujemy materiał.