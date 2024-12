Konferencja adekwatnie do tematu, który na niej omówiono, odbyła się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Dotyczyła ona wydarzenia historycznego dla polskiej nauki, gdyż w końcu, po prawie pięciu dekadach, kolejny Polak wyruszy w kosmos. Co najważniejsze, już niebawem, bo za zaledwie kilka miesięcy.

Oto nazwa pierwszej, polskiej misji technologiczno-naukowej w kosmosie

Polski astronauta Sławosz Uznański, będzie drugim w historii naszego kraju Polakiem, który wyleci w kosmos. Będzie za to pierwszym, który kiedykolwiek odwiedził i będzie prowadził badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ramach konferencji zostały przedstawione kluczowe cele polskiej misji, plany edukacyjne, a także nazwa i jej emblemat.

Nazwa polskiej misji to Ignis, a jej symbol zawiera w sobie najważniejsze cechy, które są z nią związane, ale także podkreśla determinację Polski do rozwijania się w sektorze kosmicznych technologii oraz edukacji przyszłych pokoleń w tym kierunku.

Start jest zaplanowany już w zasadzie niedługo, bo na początku wiosny 2025 roku, lecz nie wcześniej niż w kwietniu. Jak wytłumaczono, na tę chwilę jeszcze nie można podać dokładnej daty ze względu na wiele ruchomych czynników i wszystkie wyzwania związane z planowaniem harmonogramu odlotów.

W misji weźmie udział czworo astronautów: dowódczyni misji, astronautka NASA Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla i dwóch specjalistóów misji Sławosz Uznański oraz Tibor Kapu.

Start się odbędzie we współpracy z firmą SpaceX, a to oznacza, że załogę wyniesie rakieta Falcon 9, w kapsule Dragon z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego. Na tę chwilę trwa oczekiwanie na ostateczną zgodę MCOP dla Axiom Space na rozpoczęcie misji. Będzie to też druga misja komercyjna w historii ESA, w której bierze udział astronauta z europejskiej agencji. Tym bardziej cieszy, że wybór padł na naszego rodaka.

Oczy młodych Polaków, mają być skierowane ku niebu

Pomysłów na tematy badań, które mają zostać wykonane w mikrograwitacji, była ogromna ilość, lecz w związku z ograniczeniami, jakie niesie ze sobą taki typ misji, trzeba było wybrać jedynie jakąś część. Każdy astronauta, może zabrać ze sobą zaledwie 10 kilogramów bagażu, więc wybór musiał być bardzo skrupulatny. W ten sposób wytypowano 13 eksperymentów badawczych z kilku dziedzin, takich jak: biotechnologia, zachowanie i reakcje ludzkiego ciała, zachowanie materiałów czy testy technologii.

W kwestii nauki nie można przemilczeć bardzo pozytywnej zapowiedzi misji idącej w parze z tą kosmiczną, lecz tutaj na Ziemi — edukacji. Polski rząd, chce położyć szczególny nacisk na promowanie lotów i technologii kosmicznych wśród dzieci. Zaczynając od najmłodszych dzieci, nawet tych w przedszkolu, odbędą się promocje wiedzy o kosmosie. Będą rozsyłane materiały dydaktyczny i pomocnicze, będzie można do doktora Sławosza Uznańskiego przesyłać pytania, a także dołączyć do niego podczas streamu i oglądać przeprowadzana przez niego eksperymenty.

Przyszłość Polski jest w kosmosie

"To zaszczyt świętować pierwszą, polską misję technologiczno-naukową na Międzynarodową Stację Kosmiczną — osiągnięcie, które podkreśla rozwój Polski jako wschodzącego kraju kosmicznego i jego rolę jako zaufanego partnera w programach ESA", powiedział dyrektor generalny ESA, doktor Josef Aschbacher

Podczas konferencji zostało także zaznaczone, że nie jest to jedyny polski akcent widoczny w pracach nad zdobywaniem kosmosu. Polskie instytucje współpracują z całym światem w ramach na przykład nadchodzącej misji Proba-3, a także opracowują kolejne eksperymenty, które będą jeszcze ambitniejsze, bo dotyczące planowanej stacji kosmicznej NASA, która będzie krążyła wokół ziemskiego satelity — Gateaway Lunar Space Station.