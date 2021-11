Narzekacie na małe limity transferu przy 5G. A co powiecie na 100 GB za mniej niż 50 zł?

Kiedy pisałem Wam ostatnio o nowej ofercie komórkowej UPC na jeden z najtańszych dostępów do 5G na rynku, jeden z pierwszych komentarzy pod wpisem brzmiał - Po co komu 5G z limitem 25GB? Postanowiłem więc sprawdzić oferty z większymi limitami w kwocie do 50 zł.

Przez większość czasu, kiedy dostępna była w ofertach naszych telekomów technologia 4G (LTE), głównymi i najpopularniejszymi abonamentami były te kosztujące w okolicach właśnie 50 zł miesięcznie. Dla tego sprawdziłem, na jakie oferty możemy liczyć teraz w tej cenie z dostępem do 5G.

Oferty komórkowe z dostępem do 50 zł w zasięgu 5G Orange

Najtańszy dostęp do 5G w zasięgu sieci Orange w abonamencie kosztuje 60 zł, a w subskrypcji Orange Flex 80 zł.

Pozostaje więc Orange na kartę z dostępem do 5G za 40 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych. Do tego darmowy pakiet Social Pass oraz w promocji świątecznej - 100 GB do wykorzystania na miesiąc.

Oferty komórkowe z dostępem do 50 zł w zasięgu 5G Play

Podobnie, jeśli chodzi o abonamenty jest w ofercie Play - najtańszy za 60 zł. Z kolei w ofercie na kartę skorzystamy z dostępu do 5G w dwóch pakietach:

Play SOLO XL za 35 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych

Play SOLO XXL NEXT za 40 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych

Do tego wspomniana na początku nowa oferta UPC z pakietem - Super 5G za 24,99 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 25 GB transferu danych.

Oferty komórkowe z dostępem do 50 zł w zasięgu 5G Plus

Zdecydowanie bogatsza oferta na 5G w cenie do 50 zł dostępna jest w zasięgu sieci Plus. W abonamencie Plusa skorzystamy z niej w cenie 35 zł, jednak z limitem tylko do 4 GB w miesiącu. Z kolei w ofercie na kartę za 40 zł dostępne jest 35 GB, również przy pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, podobnie jak w ofercie Plush na kartę.

W Plush na abonament ze zobowiązaniem na 2 lata mamy dwa plany za 30 zł i 50 zł z limitem transferu do 30 GB i 60 GB w miesiącu. Do tego bonus świąteczny 100 GB ważny przez 2 lata oraz brak zużycia transferu przy korzystaniu z social media. W Premium Mobile 50 GB kosztuje 39,70 zł, a w a2mobile 44,90 zł.

Większe transfery w kwocie do 50 zł dostępne są u operatorów wirtualnych nie powiązanych z Plusem. W Lajt mobile wspomniane w tytule 100 GB (do tego 200 GB w nocy) kosztuje 44,99 zł, a w Otvarta 49,99 zł.

Tak więc są to dwie obecnie najtańsze oferty komórkowe z dostępem do 5G z tak dużym limitem transferu danych.

Oferty komórkowe z dostępem do 50 zł w zasięgu 5G T-Mobile

Na koniec został zasięg T-Mobile, gdzie jedyna oferta na 5G w kwocie do 50 zł to oferta na kartę z limitem 40 GB za 39 zł miesięcznie - do tego pakiet Supernet Video.

Oferty 5G do 50 zł z dużymi limitami transferu danych

Lajt Otvarta Orange Plush Premium Play a2mobile Limit 100 GB 100 GB 60 GB 60 GB 50 GB 50 GB 50 GB Umowa Miesiąc Miesiąc Brak 2 lata Miesiąc Brak Brak Opłata 44,99 zł 49,99 zł 40,00 zł 50,00 zł 39,70 zł 40,00 zł 44,90 zł

W tabelce podsumowującej zawarłem tylko te oferty z limitem transferu danych przynajmniej 50 GB w miesiącu z opłatą miesięczną do 50 zł. Wszystkie oferty zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS.