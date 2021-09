Znamy już zasięg 5G w Polsce, ale w jakich miejscowościach można już korzystać z 5G?

Z przybliżonym poziomem korzystania z technologii 5G w Polsce mogliśmy zapoznać się pod koniec lipca, kiedy to serwis Speedtest.pl po raz pierwszy podzielił się raportem z testów jakości i prędkości sieci mobilnych, wykonanych przez użytkowników w zasięgu 5G.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 Plus 146,4 18,8 33 5,7 tys. 2 T-Mobile 94,9 19,4 24 2,7 tys. 3 Orange Mobile 72 23,9 23 2,4 tys. 4 Play 60,1 23,7 29 3,2 tys.

Okazało się wtedy, iż w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano 14 tysięcy testów w zasięgu 5G, co stanowiło 1,5% z wszystkich testów wykonanych w tym okresie. To niewiele, ale od tego czasu, operatorzy znacznie przyspieszyli wdrażanie nowej technologii na swoich nadajnikach. Dla przykładu T-Mobile ogłosił w wakacje, iż zamierza stawiać 120 stacji 5G tygodniowo.

Jak to wygląda obecnie? Zapytaliśmy operatorów.

Liczba stacji 5G w Orange

Orange przekazał nam informację, iż na dzień 14 września 2021 roku dysponuje liczbą 1672 stacji 5G. Uruchomione one zostały w 44 miastach i w 330 mniejszych miejscowościach i wsiach.

Poprosiliśmy też o listę tych miast, w odpowiedzi otrzymaliśmy tylko listę 44 większych miast. Oto ona:

Lista większych miejscowości ze stacjami 5G w Orange

1. Bielsko-Biała 12. Katowice 23. Opole 34. Sopot 2. Błonie 13. Kielce 24. Ożarów Mazowiecki 35. Sosnowiec 3. Brwinów 14. Konstancin-Jeziorna 25. Piaseczno 36. Świętochłowice 4. Bytom 15. Konstantynów Łódzki 26. Piastów 37. Tychy 5. Chorzów 16. Kraków 27. Piekary Śląskie 38. Warszawa 6. Częstochowa 17. Legionowo 28. Płock 39. Wojkowice 7. Dąbrowa Górnicza 18. Lublin 29. Poznań 40. Wrocław 8. Gdańsk 19. Łomianki 30. Pruszków 41. Zabrze 9. Gdynia 20. Łódź 31. Ruda Śląska 42. Ząbki 10. Gliwice 21. Marki 32. Rzeszów 43. Zgierz 11. Józefów 22. Mysłowice 33. Siemianowice Śląskie 44. Zielonka

Jeśli chcecie sprawdzić zasięg 5G w Waszej konkretnej lokalizacji, możecie go sprawdzić na mapie zasięgu Orange.

Liczba stacji 5G w Play

Play raportuje swój stan posiadania na koniec lipca, kiedy to wdrożył swoje 5G na 2576 nadajnikach w ponad 700 miejscowościach, co miało obijać swoim zasięgiem 35% populacji kraju. Na prośbę o udostępnienie listy miejscowości Play odpowiedział, iż co dwa tygodnie będzie zamieszczał ją na swoich stronach w podziałem na cztery regiony w kraju.

Pierwszy region, który został już opublikowany to obszar obejmujący województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko–mazurskie i kujawsko–pomorskie.

Lista miejscowości (około 1/4) ze stacjami 5G w Play

1. Barczewo 31. Gdynia 61. Mareza 91. Sianów 2. Bartoszyce 32. Giżycko 62. Maszewo 92. Silno 3. Barwice 33. Golczewo 63. Miechucino 93. Skępe 4. Biała Piska 34. Goleniów 64. Mikołajki 94. Sobowidz 5. Bielkówko 35. Golub-Dobrzyń 65. Mirosławiec 95. Somonino 6. Bobolice 36. Gołdap 66. Mokre 96. Sopot 7. Bogucin 37. Górzno 67. Morzyczyn 97. Stargard 8. Borkowo 38. Grębocin 68. Mrągowo 98. Stegna 9. Borne Sulinowo 39. Grzybno 69. Nowa Wieś (gmina Grudziądz) 99. Stepnica 10. Braniewo 40. Inowrocław 70. Nowa Wieś (gmina Iława) 100. Subkowy 11. Brusy 41. Janikowo 71. Nowe Miasto Lubawskie 101. Susz 12. Bydgoszcz 42. Kamienica Królewska 72. Nowogard 102. Szczecin 13. Bytów 43. Kamienica Szlachecka 73. Olsztyn 103. Szczytno 14. Cerkwica 44. Karsin 74. Olsztynek 104. Szemud 15. Chłapowo 45. Kartuzy 75. Osięciny 105. Szpetal Górny 16. Chmielno 46. Kiełpino 76. Paterek 106. Świecie 17. Chociwel 47. Klukowa Huta 77. Pierwoszyno 107. Toruń 18. Chodecz 48. Kobylanka 78. Pilchowo 108. Trąbki Wielkie 19. Chwaszczyno 49. Kołobrzeg 79. Pinczyn 109. Trzcińsko-Zdrój 20. Ciechocinek 50. Koronowo 80. Piotrków Kujawski 110. Trzebiatów 21. Czaplinek 51. Kotomierz 81. Prabuty 111. Ustka 22. Czarne 52. Kowal 82. Pruszcz Gdański 112. Warszkowo 23. Czarne Błoto 53. Kruszyn Krajeński 83. Przodkowo 113. Węgorzyno 24. Dobrcz 54. Kurzętnik 84. Przyjaźń 114. Wolin 25. Dobre 55. Lidzbark 85. Puck 115. Załom 26. Drawsko Pomorskie 56. Luzino 86. Resko 116. Zbiczno 27. Działdowo 57. Łabiszyn 87. Rokitnica 117. Zblewo 28. Dzierżążno 58. Łasin 88. Rokocin 118. Zieleniewo 29. Garcz 59. Łochowo 89. Rotmanka 119. Żelistrzewo 30. Gdańsk 60. Marcinkowo 90. Rzepnica 120. Żukowo

Play nie zdecydował się jeszcze na udostępnienie mapy zasięgu 5G, możecie sprawdzić jedynie zasięg 5G Ready.

Liczba stacji 5G w Plus

Najbardziej skory z operatorów do dzielenia się swoimi zasobami 5G jest Plus. Aktualnie dysponuje on 2200 nadajnikami 5G w niemal 500 miejscowościach w każdym z 16 województw w Polsce, co daje mu już pokrycie 40% populacji w naszym kraju, a co przekłada się na zasięg dla 15 mln mieszkańców Polski.

Lista (wszystkich) miejscowości ze stacjami 5G w Plus

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki, Biskupice Podgórne, Bolesławiec, Chocianów, Dobroszyce, Głogów, Jawor, Lubiąż, Lubin, Ludwikowice Kłodzkie, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Piława Górna, Prochowice, Prusice, Świdnica, Trzebnica, Twardogóra, Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Strzelin, Kłodzko województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota, Żołędowo, Grębocin, Barcin, Brzoza, Chełmża, Głogowo, Górsk, Grudziądz, Lipno, Lubicz Dolny, Kcynia, Malankowo, Nowa Wieś Wielka, Piotrków Kujawski, Piechcin, Przysiek, Pruszcz, Świecie, Tuchola, Zamość, Wąbrzeźno, Żnin, Ciechocinek, Koronowo, Świerkocin, Pakość, Czarnotul, Sadki, Mrocza, Nowe, Papowo Toruńskie, Gostycyn, Łabiszyn województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, Elizówka, Annopol, Bychawa, Drzewce, Jakubowice Konińskie, Końskowola, Kurów, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Stary Sławacinek, Trojaszkowice, Żabce, Radzyń Podlaski, Bodaczów, Ryki województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Janczewo, Kargowa, Nowa Sól, Otyń, Pszczew, Świdnica, Żagań, Żary, Słubice, Stare Kurowo, Małomice, Kłodawa, Międzyrzecz województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Ksawerów, Andrespol, Łęczyca, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Stryków, Wieluń, Wolbórz, Zgierz, Piątek województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice, Biecz, Chełmek, Chocznia, Gorlice, Jadowniki, Jasień, Libiąż, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Rzezawa, Tenczyn, Trzemeśnia, Zabierzów, Stróżka, Łętownia, Niepołomice, Brzesko, Myślenice, Bochnia województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie, Błonie, Bramki, Celestynów, Długa Kościelna, Emilianów, Góra Kalwaria, Grójec, Grzędy, Janczewice, Kajetany, Lipsko, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Mszczonów, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Dwór Mazowiecki, Ołtarzew, Ostrów Mazowiecka, Pionki, Serock, Sękocin Stary, Siczki, Sochaczew, Stare Załubice, Szydłowiec, Węgrów, Żabieniec, Żelechów, Żyrardów, Strzegowo, Łochów, Borowa Góra, Duczki, Kołbiel, Kozienice, Tarczyn, Miądz (Otwock), Konstancin województwo opolskie: Opole, Brzezie, Kędzierzyn-Koźle, Ozimek, Kluczbork, Baborów województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki, Augustów, Białostoczek, Bielsk Podlaski, Dobrzyniewo Duże, Grajewo, Nowe Miasto, Piątnica Poduchowna, Wasilków, Zambrów, Siemiatycze, Drohiczyn, Hryniewicze, Juchnowiec Górny, Sejny, Szepietowo, Suchowola województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Błażowa Górna, Brzozów, Jarosław, Jasło, Jedlicze, Lipa, Mielec, Rymanów, Sanok, Stalowa Wola, Zaklików, Dębica, Żołynia, Tyczyn, Osobnica województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale, Rowy, Przechlewo, Łubiana, Lębork, Lipusz, Bielkówko, Chojnice, Chwaszczyno, Czarne, Dębnica Kaszubska, Dzierżążno, Gowino, Kobylnica, Kościerzyna, Kwidzyn, Luzino, Łapalice, Łeba, Malbork, Miszewo, Rotmanka, Tczew, Władysławowo, Rytel, Jastrzębia Góra, Kosakowo, Starogard Gdański, Wejherowo, Rumia województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, Czeladź, Ciasna, Czerwionka-Leszczyny, Grodziec, Jasienica, Kozy, Racibórz, Rybnik, Szczekociny, Szopienice, Świerklany, Tarnowskie Góry, Tucznawa, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła, Woźniki, Załęże, Żywiec, Grodków, Skoczów, Blachownia, Rudniki Częstochowskie, Jaworzno, Miasteczko Śląskie, Łazy, Zawiercie, Żory województwo świętokrzyskie: Kielce, Bodzentyn, Dwikozy, Kazimierza Wielka, Klimontów, Ostrowiec Świętokrzyski, Piekoszów, Pińczów, Sandomierz, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, Włostów, Zagnańsk, Busko-Zdrój, Górno-Parcele, Chmielnik, Ostrowiec Świętokrzyski województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Działdowo, Ełk, Kętrzyn, Biskupiec, Braniewo, Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Olecko, Olsztynek, Orzysz, Ostróda, Prostki, Reszel, Samborowo, Szczytno, Pieniężno, Iłowo, Kowale Oleckie, Morąg, Ruciane-Nida województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, Leszno, Dąbcze, Skórzewo, Babiak, Bogucin, Dąbie nad Nerem, Dobrzyca, Gołańcz, Luboń, Nowy Tomyśl, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Przemęt, Rumianek, Rydzyna, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Wielichowo, Wronki, Zbąszyń, Rakoniewice, Stawiszyn, Bralin, Koło, Raszków, Pecna, Kórnik, Buk, Kicin, Rawicz, Tuliszków, Władysławów, Chocicza Wielka województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin, Białogard, Chociwle, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Ińsko, Kalisz Pomorski, Mielno, Morzyczyn, Pełczyce, Pobierowo, Przybiernów, Sławno, Świdwin, Wałcz, Police, Szczecinek, Świnoujście

Mapa zasięgu 5G Plusa.

Liczba stacji 5G w T-Mobile

T-Mobile nie podzielił się z nami listą miejscowości, gdzie uruchomione zostały już stacje bazowe z 5G. Na swoich stronach publikują jedynie wybrane nowe miejscowości, w którym się one pojawiają. Jeśli chodzi o liczbę ogólną nadajników 5G, na dzień 15 września 2021 roku dysponują już liczbą 2840 nadajników z 5G, co obejmuje zasięgiem 25% populacji kraju.

Mapa zasięgu 5G T-Mobile.

Technologia 5G u polskich operatorów

Na koniec w kwestii wyjaśnienia zastosowanej technologii 5G u naszych operatorów, co też wytłumaczy osiągi, które widzicie w pierwszej tabelce - Plus, uruchomił sieć 5G w paśmie 2600 MHz TDD, która w przeciwieństwie do innych operatorów (udostępniających 5G w paśmie 2100 MHz w oparciu o Spectrum Sharing, czyli dzielenie pasma między użytkowaniem 4G i 5G) pozwala na korzystanie z wydzielonego pasma, tylko dla użytkowników 5G.