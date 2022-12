Okres przedświąteczny to co roku okazja u naszych operatorów na naprawdę ciekawe i atrakcyjne cenowo oferty. Nie inaczej jest w tym roku, na stronach T-Mobile trafiłem dziś na nie lada okazję dla osób, które polują na korzystną ofertę na internet mobilny do domu - bez limitu danych i z dołączonym routerem WiFi 6 z obsługą 5G.

Internet mobilny bez limitu danych z routerem ZTE MC801A 5G

T-Mobile w swojej ofercie na domowy internet mobilny ma trzy pakiety - za 60 zł, 70 zł i 90 zł. W ramach każdego z nich możemy korzystać z nielimitowanego w dane dostępu do sieci, jedynie z ograniczeniem prędkości - odpowiednio do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s.



W świątecznej promocji jednak, możecie ten najdroższy pakiet z limitem prędkości 90 Mb/s zamówić w cenie pakietu z limitem 60 Mb/s - wprawdzie tylko online, ale to chyba też zaleta, związana z brakiem konieczności udawania się w tym celu do salonu. Tak więc mamy tu już pierwszą oszczędność w wysokości 20 zł miesięcznie, co daje nam 480 zł na cały okres umowy.

W ofercie tej możemy korzystać z dostępu do sieci 5G od T-Mobile, potrzebujemy więc routera WiFi z obsługą nowej technologii, którego ceny sklepowe sięgają powyżej tysiąca złotych. Taki router ZTE MC801A 5G znalazłem dziś w cenie 1 349,00 zł, i to w outlecie na stronach ZTE. Z kolei na Allegro kupicie go za 1 259,00 zł, a na stronach Orange nawet za 1 619,00 zł. Nie jest więc tanio, można nawet powiedzieć, że to ten sam dwuletni koszt, jaki ponosimy za samą usługę internetu mobilnego u operatora.



Tym bardziej cieszy, iż w tej już i tak dobrej ofercie na internet mobilny w T-Mobile, można dobrać sobie do zestawu to samo urządzenie, jedynie z opłatą na start w wysokości 119,00 zł.



Co z zasięgiem 5G T-Mobile? Nie jest jeszcze z tym tak kolorowo, jak widać powyżej nie w całej Polsce skorzystacie z tej technologii na dołączonym do zestawu urządzeniu.



Tak więc warto wcześniej sprawdzić na mapie zasięgu T-Mobile swoją lokalizację, czy pokrywa się z zasięgiem danej technologii. To oczywiście tylko mapka, może się różnić, zwłaszcza jeśli chodzi o zasięg wewnątrz budynków, ale na szczęście obowiązuje tu możliwość bezkosztowego przetestowania oferty w swoim domu aż przez 30 dni. To powinno wystarczyć na sprawdzenie, jak działa i w jakiej technologii internet w naszej lokalizacji.

Promocje świąteczne u pozostałych operatorów

Oczywiście u pozostałych operatorów też dostępne są już świąteczne oferty, z których większość już Wam opisywałem w osobnym wpisie - W tym roku gwiazdka wcześniej - oferty świąteczne w Orange, Play i Plus.



Z nowych opcji, które pojawiły się od tego czasu, można wymienić jeszcze promocję w Orange dla przenoszących numer od konkurencji. W promocji tej, z abonamentów za 65 zł i 85 zł miesięcznie, można teraz (do 15 grudnia) korzystać przez pół roku bez ponoszenia ich kosztów. Tak więc możemy zaoszczędzić odpowiednio 390 zł i 510 zł.

Źródło: T-Mobile/Orange

