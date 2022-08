Lajt Mobile rozbija bank - 100 GB (200 GB w nocy) z 5G oraz pełen no limit poniżej 40 zł

W dobie rosnących cen i zapowiedzi branży telekomunikacyjnej o podwyżkach w przyszłym roku, Lajt Mobile zdecydował się jeszcze na obniżkę ceny i to w najbogatszym planie.

Aktualnie żaden operator na start nie ma w swojej ofercie takiego planu, z tak dużą paczką transferu danych w 5G - w tak niskiej cenie. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, iż w ujęciu całej oferty z pozostałymi dwoma planami, w Lajt Mobile dostępna jest teraz oferta optymalna dla każdego.

Wszystkie plany są z pełnym no limit na rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS. Pierwszy z nich to tania opcja dla osób, które mało korzystają z transferu danych - 19,99 zł (9,99 zł przez pierwsze trzy miesiąca), drugi dla osób potrzebujących już pokaźnej paczki danych 60 GB za 29,99 zł oraz trzeci plan dla osób, które potrzebują udostępniać dodatkowo transfer na laptopa w postaci hotspota - 100 GB w dzień, 200 GB w nocy za 39,99 zł. Wcześniej ten sam plan kosztował 44,99 zł miesięcznie

Celowo na wstępie napisałem na start, bo na przykład w Orange Free na kartę 5G za 39 zł miesięcznie te 100 GB uzbieramy dzięki kumulacji niewykorzystanego transferu. Niemniej oferty takie jak Lajt Mobile przeznaczone są dla osób, które rzeczywiście potrzebują każdego miesiąca tak dużej paczki w dzień oraz dodatkowej na transfer nocny.

Mogą to być single czy studenci, którym nie opłaca się dokupować dodatkowej oferty na internet mobilny i 100 GB transferu danych miesięcznie wystarczy im na internet w smartfonie oraz laptopie przez hotspota w ciągu dnia, a 200 GB na nocny transfer, na przykład do aktualizacji czy pobierania dużych plików - tak więc, taka hybrydowa oferta.

Porównując to z innymi podobnymi ofertami, możemy wymienić tu tylko jedną opcję. Oczywiście nie ma co tu porównywać z abonamentami, bo oprócz tego, że są dużo droższe, to u takich osób sytuacja życiowa w czasie tych dwóch lat zobowiązania może się zmienić i będą chcieli dobrać dla siebie bardziej optymalne rozwiązanie.

100 GB (200 GB w nocy) w ofercie Otvarta

W Otvarta podobny pakiet z tak dużą paczką danych kosztuje 49,99 zł, różni się tylko możliwością skorzystania z eSIM - brakuje mu za to transferu danych w roamingu UE. Z Pakietu wakacyjnego można tu skorzystać dwa razy do roku przez dwa tygodnie, a obejmuje on tylko 500 minut na rozmowy w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

100 GB w ofertach pozostałych operatorów

Co u pozostałych operatorów? Mamy tu cztery oferty ze 100 GB transferu danych. Pierwsza z lewej dostępna jest w Premium Mobile - 110 GB za 54,70 zł miesięcznie. Dalej mamy Klucz Mobile ze 100 GB za 49,90 zł, a2mobile 100 GB (200 GB do końca wakacji) za 59,90 zł oraz Lycamobile za 49 zł również 100 GB (brakuje tu nielimitowanych MMS-ów).

Nie zapominajmy też o trwającej promocji 1200 GB na rok w ofertach na kartę u "wielkiej czwórki", gdzie do dyspozycji oprócz paczki danych w wybranym planie, co miesiąc dostajemy dodatkowe 100 GB. To wprawdzie działa tylko przez rok, ale prawdopodobnie za rok operatorzy wymyślą podobną opcję dla zatrzymania tych klientów na dłużej.

Orange Orange Play Play Plus Plus T-Mobile T-Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer 1560 1920 1680 1800 1860 1920 1560 1680 średnio 130 160 140 150 155 160 130 140 5G nie tak tak tak nie tak nie tak koszt 30,00 39,00 35,00 40,00 30,00 40,00 30,00 39,00

Najlepsza oferta hybrydowa

To już będzie subiektywna opinia, bo według mnie oprócz ceny i zawartości liczy się też wygoda, a najbardziej wygodną opcją z dużą paczką danych będzie oferta nju mobile z nju internet dodatkowy. Jedna karta SIM do smartfona za 39 zł z 40 GB na start, 80 GB po pół roku, 100 GB po roku i 120 GB po dwóch latach stażu. Z kolei druga karta SIM na tym samym koncie do mobilnego routera WiFi za 19 zł z 20 GB (40 GB po pół roku, 50 GB po roku i 60 GB po dwóch latach).

Uwzględniając staż możemy więc za 58 zł korzystać łącznie ze 180 GB transferu danych, bez bawienia się w hotspot - bateria w smartfonie odetchnie.

Jeśli nie chcemy czekać dwóch lat, a wystarczy nam nieco mniejszy transfer w nieco niższej cenie. Za 50 zł miesięcznie w Orange Flex możemy skorzystać też z dwóch kart SIM na jednym koncie - jedna do smartfona druga do internetu w routerze. W tej opcji dostępne jest 80 GB transferu danych w miesiącu (150 GB za 80 zł).

