Oferta świąteczna w Orange, Play i T-Mobile

Link do oferty świątecznej Plusa znajdziecie poniżej, a jakie prezenty przygotowali dla nas pozostali operatorzy? Sprawdźmy.

Oferta świąteczna w Orange

Abonament komórkowy

Zaczynamy od abonamentu komórkowego, w tej ofercie mamy do wyboru trzy pakiety za 55 zł, 65 zł i 85 zł miesięcznie. W każdym z tych pakietów, w ofercie świątecznej Orange dodaje dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Netflix w planie Podstawowym.



W najtańszej opcji jest to tylko jeden miesiąc, ale w abonamencie za 65 zł jest to już 2 miesiące Netfliksa gratis, a w najdroższej aż pół roku. Po tym okresie koszt dostępu będzie wynosił 29 zł miesięcznie.

Światłowody

Jeśli zależy nam teraz na wykupieniu tańszego dostępu tylko do światłowodów Orange, w świątecznej ofercie możemy z niego skorzystać bez opłat przez 4 lub 6 miesięcy, a w przypadku domów jednorodzinnych nie będziemy ponosili dodatkowej opłaty 20 zł miesięcznie przez cały rok.



Cztery miesiące abonamentu gratis dostępne jest przy światłowodach z limitem 300 Mb/s za 65,01 zł miesięcznie, a aż pół roku bez opłat dostępne jest przy prędkościach 600 Mb/s i 1 Gb/s. Po tym okresie abonament będzie wynosił odpowiednio 75,01 zł i 85,01 zł miesięcznie.

Orange Love

W ofercie łączonej Orange Love, oprócz darmowych miesięcy jest też sprzęt w prezencie w postaci tabletu TCL TAB 10 Gen 2 (1 zł).



Darmowy abonament przy światłowodach z limitem 300 Mb/s obowiązuje przez 4 miesiące w każdym z pakietów Orange Love. Z kolei przy prędkościach 600 Mb/s oraz 1 Gb/s przez 6 miesięcy.

Oferta świąteczna w Play

Play na święta przygotował promocję światłowodów z Telewizją MAX w każdym z pakietów, które to dostępne są za darmo przez pół roku lub przez cały pierwszy rok.

Dla obecnych klientów

W najtańszym pakiecie światłowodów z limitem prędkości do 600 Mb/s oraz Telewizją MAX od 7 miesiąca obowiązuje abonament w wysokości 80 zł miesięcznie.



Z kolei za zestawy światłowodów z limitem 600 Mb/s, 1 Gb/s i 5 GB/s z Telewizją MAX Premium (dochodzą tu kanały Cinemax oraz Eleven Sports) od 13 miesiąca zapłacimy odpowiednio 105 zł, 125 zł i 155 zł miesięcznie. Uśredniające więc koszt przez całą umowę będzie to 52,50 zł, 62,50 i 77,50 zł miesięcznie.

Dla nowych klientów

W przypadku nowych klientów promocja jest podobna, różnica jest w miesięcznych opłatach po darmowym okresie,- jest wyższa o 20 zł miesięcznie w każdym z pakietów.



Oferta świąteczna w T-Mobile

W T-Mobile mamy promocję zarówno sprzętową jak i na darmowy abonament. Zacznijmy od sprzętów w postaci zestawów smartfonów, w których drugi dostajemy w prezencie:

Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB lub Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB z Samsungiem Galaxy A14 4/64GB (wartość prezentu: 969 zł),

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB, z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu: 549 zł)

Motorola Moto G54 5G Power Edition 12/256GB z Motorola Moto E22 4/64GB (wartość prezentu: 489 zł)

OPPO Reno10 5G 8/256GB z OPPO A17 4/64GB (wartość prezentu: 699 zł),

Xiaomi Redmi Note 12s 8/256GB z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu: 549 zł)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256GB z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu: 549 zł)

Aby skorzystać z tej promocji musimy jednocześnie wykupić abonament komórkowy M lub L. Nowi klienci zapłacą za nie odpowiednio 70 i 90 zł miesięcznie, ale dopiero od czwartego miesiąca,- pierwsze 3 miesiące są gratis. Natomiast dla obecnych klientów koszt ten jest o 20 zł miesięcznie niższy.



Dużo więcej darmowych miesięcy dostępnych jest w ofercie łączonej. Dla przykładu, dobierając do abonamentu komórkowego M światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s, nie zapłacimy za nie przez cały rok.

Warto tu też zastanowić się nad wykupieniem większej liczby numerów, bo w przypadku samego abonamentu komórkowego przy dwóch numerach za jeden nie płacimy przez rok, przy trzech przez 18 miesięcy, a przy czwartym numerze za darmo jest on przez całą umowę. Z kolei w zestawie z światłowodami, wystarczy wykupić trzy numery, by z samego dostępu do internetu korzystać za darmo przez 24 miesiące.

