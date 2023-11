Rzadko rozmawiasz przez telefon, ale długo? Te dwie oferty są dla Ciebie

Nielimitowane pakiety czy abonamenty w ofertach naszych operatorów mają to do siebie, że za określoną miesięczną opłatą dostajemy możliwość wykonywanie nielimitowanych połączeń komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz paczki danych.

Opłaty te są niezależne od tego czy z nich w danym miesiącu korzystamy w znacznym stopniu czy nie. To wygodne rozwiązanie dla osób, które rzeczywiście niemal codziennie wykonują połączenia telefoniczne czy wysyłają dużo wiadomości SMS/MMS. Mniej wygodne i optymalne jednak jest to dla osób, które w miesiącu wykonują po kilka telefonów, a w ujęciu miesięcznym przez przeważającą liczbę dni nie sięgają po telefon w tym celu.

Dla takich osób mam na dziś dwie propozycje - jedną tańszą, ale mniej wygodną, oraz nieco droższą, ale za to wygodną. Zacznijmy od tej drugiej.

Nielimitowana oferta dzienna w nju mobile na kartę

W nju mobile na kartę możemy aktywować taryfę dzienną, która kosztuje maksymalnie 1,2 zł,- to kwota po przekroczeniu której, dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 250 MB transferu danych do końca dnia.



Najtańszy nielimitowany miesięczny pakiet w ofertach na kartę „wielkiej czwórki” kosztuje obecnie 30 zł miesięcznie. W powyższym pakiecie oznacza to, że taka kwota wystarczyłaby Wam na 25 dni nielimitowanych rozmów i wiadomości. Założenie jednak jest takie, że takich dni mamy kilka w miesiącu, więc wydamy w ten sposób dużo mniej.

To niemal automatyczna, bezobsługowa opcja, wystarczy raz na rok zasilić konto kwotą dajmy na to 100 zł.

Co jeśli potrzebujemy dostępu do internetu mobilnego w smartfonie? 250 MB to zdecydowanie za mało, nawet jeśli przez większość dnia podłączeni jesteśmy do WiFi, ale już 750 MB dziennie to wystarczająca opcja, jednak trzeba na nią poczekać dwa lata. Do tego czasu pozostaje „ratować” się jednorazowym pakietem transferu danych 9 GB za 9 zł,- ważne przez miesiąc (regulamin w pdf).

Nielimitowana oferta dzienna w Orange Free na kartę

Nieco więcej wysiłku wymaga druga taryfa dzienna, ale jest tańsza i umożliwia zebranie dużo większego transferu danych, w relatywnie krótkim czasie. Mowa o Orange Free na kartę, w której wystarczy „zainwestować„ na start 29 zł, co daje nam kumulowanie bez ograniczeń zebranych bonusów i kwot z zasileń konta.



W dalszej kolejności aktywujemy promocję „300 GB za darmo przez rok” (link do regulaminu), która da nam 37,5 GB transferu danych przy doładowaniu konta kwotą 5 zł - wystarczy raz w miesiącu, a transfer ten będzie się kumulował i będzie do wykorzystania przez cały rok.

Transfer mamy już w tym miejscu załatwiony, ale cały czas mamy na koncie 5 zł z doładowania. Tę kwotę możemy w całości przeznaczyć na pięć dni nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz dodatkowego 1 GB transferu danych.



W aplikacji Mój Orange widać, że jest to 0,5 GB, ale w bonusie za aktywację pakietu dochodzi dodatkowe 0,5 GB. Oczywiście, jeśli macie więcej takich dni w miesiącu niż pięć, możecie doładowywać konto wyższą kwotą, która da więcej bonusowych GB. Ponadto jeśli te dni będą następować po sobie, można aktywować nielimitowany pakiet od razu na 3, 5, 7 lub 10 dni, ale zawsze będzie to koszt 1 zł dziennie.



Podsumowując,- przy założeniu doładowania konta kwotą 5 zł co miesiąc. Mamy do wykorzystania przez cały miesiąc 42,5 GB transferu danych oraz pięć dni nielimitowanych rozmów i wiadomości. Przy większej liczbie takich dni, miesięczny koszt rośnie o 1 zł za każdy dzień (rośnie też jednocześnie transfer danych z bonusów), a więc będzie się to opłacało nawet do 30 takich dni w miesiącu, jeśli się takowy zdarzy w ciągu roku. Przypominam jednak, że mówimy tu cały czas o kilku do kilkunastu takich dni w miesiącu.

Dobrze też pokazać to w ujęciu rocznym. Jeśli korzystacie z miesięcznego nielimitowanego pakietu w ofercie na kartę za 30 zł, płacicie tyle co miesiąc mimo, że rozmawiacie tylko przez 5 dni w miesiącu. Łącznie więc wychodzi Was to 360 zł rocznie, a w powyższym rozwiązaniu zapłacicie tylko 60 zł rocznie + 29 zł rocznie za rok ważności konta i bonusów, do tego dostajecie setki gigabajtów transferu danych do wykorzystania przez cały rok.

Stock Image from Depositphotos.