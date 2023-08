Oferty na kartę w submarkach Orange, Play, Plus i T-Mobile - najlepszy pakiet

Promocja „1200 GB za darmo na rok” - udostępniona na początku lutego 2022 roku w T-Mobile klientom ofert na kartę, to był bez wątpienia strzał w dziesiątkę. Widać to było po tym, że wszyscy operatorzy skopiowali ją później 1:1 - niektórzy szybciej, niektórzy zwlekali jeszcze chwilę. Z ciekawości zajrzałem dziś do ofert na kartę submarek tych operatorów, i okazało się, że oni nie mogą liczyć na podobne bonusy, przynajmniej nie u całej „wielkiej czwórki”.

Szerzej o efekcie promocji „1200 GB za darmo na rok” pisałem Wam pod koniec lipca w tekście: Nowi klienci mają lepsze oferty u operatorów? Nic podobnego. Pionier tej promocji, a więc T-Mobile zyskał dzięki niej aż pół miliona klientów w ofertach na kartę, z kolej Orange, który najdłużej zwlekał ze skopiowaniem jej - tyle samo mniej więcej stracił.

W efekcie, na dziś już wszyscy operatorzy - Orange, Play, Plus i T-Mobile udostępniają w swoich ofertach na kartę „darmowe gigabajty”. W różnej konfiguracji - od 1200 GB do nawet 4800 GB na rok, w cenie od 30 zł do 45 zł miesięcznie.

Jak to wygląda w submarkach tych operatorów? Sprawdźmy w Nju Mobile, Virgin Mobile, Plush i Heyah.

Oferta na kartę w Nju Mobile

Oferta na kartę w submarce Orange - Nju Mobile traktowana jest nieco po macoszemu. Nie dość, że schowana już jest głęboko w menu na stronie - promowana jest ta na abonament i subskrypcję, to ma już dużo gorszą zawartość. Za 29 zł miesięcznie dostajemy tu 10 GB transferu danych (30 GB po dwóch latach stażu) - dwa razy mniej oraz brakuje ostatnio dodanej usługi w abonamencie i subskrypcji - Telewizji mobilnej.



Nadal jednak ciekawą propozycją pozostaje tu pakiet 1,2 zł dziennie, w ramach którego dostajemy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 250 MB transferu na danych na cały dzień - idealna oferta dla osób sporadycznie korzystających z usług komórkowych w miesiącu.

Oferta na kartę w Virgin Mobile

Play natomiast w ostatnim czasie stara się nieco mocniej tchnąć życie w swoją submarkę i ofertę na kartę w Virgin Mobile. Zmiany dotyczą najdroższego pakietu #GIGAMAKS za 30 zł miesięcznie - a więc złotówkę drożej niż w Nju Mobile.



Przede wszystkim mamy tu gigabajty za staż, na start 30 GB (tyle, ile w Nju Mobile po dwóch latach), a po dwóch latach rośnie do 45 GB w miesiącu. W zeszłym tygodniu z kolei, pojawiła się w tym pakiecie opcja „darmowych gigabajtów”. Nowi klienci na start mogą otrzymać darmowy miesiąc oraz 400 GB transferu danych oraz dodatkowe 100 GB co miesiąc przez cały rok - czyli podobna opcja jaką na start w zeszłym roku otrzymali klienci ofert na kartę w głównych markach T-Mobile, Play, Plus i T-Mobile.

Oferta na kartę w Plush

Plush na kartę, to jedyna oferta z submarek „wielkiej czwórki”, która czerpie garściami z oferty na kartę w głównej marce Plus. Na start możemy otrzymać tu 200 GB transferu danych i w każdym z pakietów od 30 zł miesięcznie, przez cały rok możemy uzbierać od 1500 GB do 2000 GB w najdroższym pakiecie.



Oferta na kartę w Heyah

Oferta Heyah na kartę już od jakiegoś czasu skupia się na usługach dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju, niemniej każdy może z niej skorzystać wykupując jeden z pakietów miesięcznych za 35 zł, 40 zł i 55 zł z limitem 55 GB, 75 GB i aż 100 GB transferu danych.



Mimo dużych paczek danych w pakietach, każdy klient dostaje tu na start paczkę 500 GB transferu danych, które to można wykorzystać do końca tego roku - można więc powiedzieć, że to taki odpowiednik promocji z głównej marki.

Stock Image from Depositphotos.