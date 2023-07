Wiem, że operator ten, jak na razie w najszerszym zakresie i ochoczo korzysta ze wspomnianych klauzul inflacyjnych, ale sprawdziłem regulamin tej nowej oferty (pdf) i nie znalazłem w nim niepokojących zapisów.



A nawet jeśli pojawiają się już przy podpisaniu umowy, nie mogą zmian wprowadzić wcześniej niż miesiąc po poinformowaniu o nich, a Wy macie miesiąc na wypowiedzenie takiej umowy.

Nowa, tania oferta na abonament komórkowy w Vectra

Nie ma tu okresu zobowiązania, jest roaming w UE, jest dostęp do 5G i są nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 30 GB transferu danych.



To wszystko za jedyne 19,99 zł miesięcznie - to obecnie (zaraz to pokażę niżej) najtańsza oferta komórkowa bez zobowiązania na rynku, z taką zawartością.

Nielimitowane tanie oferty komórkowe bez umowy za mniej niż 20 zł

Jak to wygląda u innych operatorów? Znalazłem kilka podobnych ofert - z mniejszym limitem transferu danych, ale mieszczących się w podobnym miesięcznym koszcie.

Tania nielimitowana oferta na kartę w a2mobile



a2mobile to oferta na kartę, a więc bez żadnego zobowiązania - nawet miesięcznego. Najtańszy pakiet kosztuje 19,90 zł miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych.

Tania nielimitowana oferta na kartę w Fakt Mobile



Fakt Mobile, to też oferta na kartę, wprawdzie bez transferu danych, ale z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS oraz roamingiem w UE za maksymalnie 15 zł miesięcznie.

Tania nielimitowana subskrypcja w Heyah



Heyah01 to subskrypcja, a więc również bez żadnego zobowiązania. Kosztuje 19,99 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 20 GB transferu danych. To była dotychczas najlepsza nielimitowana oferta w tej cenie na rynku. Podejrzewam, że Vectra celowała w nią i ją przebiła o 10 GB.

Tania nielimitowana oferta na kartę i abonament w Lajt Mobile



W Lajt Mobile macie do wyboru dwie możliwości. Oferta na kartę to trzy pakiety za 15,99 zł, 17,99 zł i 19,99 zł za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS, ale płatne MMS-y i transfer danych na poziomie odpowiednio 1 GB, 4 GB i 10 GB. Druga opcja to abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych za 19,99 zł (pierwsze 3 miesiące za 9,99 zł)

Tania nielimitowana oferta na kartę w Lycamobile



Lycamobile ma dwa pakiety nielimitowane w rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS-ów) oraz 60 GB lub 70 GB, za 19,50 zł lub 20 zł miesięcznie - jednak to oferta tylko dla nowych klientów.

Tania nielimitowana oferta na kartę w Mobile Vikings



Mobile Vikings to również oferta na kartę z najtańszym pakietem w cenie 20 zł miesięcznie, zawierającym nielimitowane rozmowy i wiadomości, ale tylko 0,5 GB transferu danych. Za pierwszy miesiąc jej koszt to 10 zł.

Tania nielimitowana oferta na abonament w Nju Mobile

W Nju Mobile za 19 zł skorzystacie wprawdzie z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, ale już z płatnymi wiadomościami SMS/MMS oraz 3 GB transferu danych - 9 GB po dwóch latach stażu (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia)

Tania nielimitowana oferta na abonament w Otvarta



Otvarta to abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i dwa nielimitowane pakiety poniżej 20 zł. Pierwszy to tylko nielimitowane rozmowy i 11 GB transferu danych, drugi to nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS-ów) i 21 GB transferu danych, za odpowiednio 14,99 zł i 18,99 zł miesięcznie.

Tania nielimitowana oferta na abonament w Premium Mobile



W Premium Mobile też mamy abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i dwa pakiety. Za 16,70 zł i 19,90 zł miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi (stacjonarne płatne) i wiadomościami SMS (MMS-y płatne) oraz limitem transferu danych 3 GB i 15 GB w miesiącu.

Tania nielimitowana oferta na abonament w Virgin Mobile

Dobiliśmy już do końca alfabetu, pozostał nam więc już tylko Virgin Mobile, który to w nowej ofercie na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia ma jeden pakiet za 20 zł - zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych.

Stock Image from Depositphotos.