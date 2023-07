Internet mobilny z limitem 100, 200 i 500 GB bez umowy

W tytule określiłem te oferty bez umowy, pojawią się tu jednak te z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z domowego internetu mobilnego często korzystamy z uwagi na brak możliwości podłączenia światłowodów (cena tu ma mniejsze znaczenie, bo światłowody są tańsze). Jednak ta sytuacja szybko się zmienia, co pokazuje ostatni raport UKE. Tak szybko, że optymistyczne plany rządu, iż do 2026 roku skorzysta z nich każdy chętny w Polsce, nie są wcale tak bardzo oderwane od rzeczywistości.

Niemniej zmierzam do tego, iż z chwilą gdy pojawią się w Waszej lokalizacji, taka umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia, pozwoli Wam na bezproblemową, szybką rezygnację i przejście na internet stacjonarny, w niższej lub takiej samej cenie i już bez żadnych limitów.

W naszym porównaniu dobierzemy oferty dedykowane na internet mobilny do routera WiFi (bez ofert głosowych), w których na start - bez warunkowych bonusów czy czekania dwa lata, rok czy pół roku na większe limity, oferują minimum 100 GB, 200 GB lub 500 GB (bez uwzględniania transferów nocnych).

Oferty na internet mobilny do routera WiFi z dużym limitem w Otvarta

Zaczynamy od operatora, który jako pierwszy wprowadził w swojej ofercie bez długoterminowego zobowiązania - domowy internet mobilny z limitem 500 GB. To będzie też dobre porównanie do wspomnianej we wstępie nowej oferty Premium Mobile.



Tak więc mamy tu pakiety z limitem 100 GB, 200 GB i 500 GB, za które miesięcznie zapłacimy odpowiednio 44,99 zł, 79,99 zł i aż 99,99 zł. Można by przypuszczać, iż ceny są tak wysokie z uwagi na dodatkowy transfer nocny gdyby nie fakt, że w najdroższym to opcja płatna.

Oferty na internet mobilny do routera WiFi z dużym limitem w Premium Mobile

Widać to w nowej ofercie Premium Mobile, w której te same pakiety są tańsze, a najdroższy z limitem 500 GB - dużo tańszy.



Za limit 100 GB zapłacimy tu 39,90 zł miesięcznie, za 200 GB - 49,90 zł, a za 500 GB - 69,90 zł czyli odpowiednio 5 zł, 20 zł i 30 zł taniej niż w Otvarta.

Inne oferty na internet mobilny do routera WiFi z dużym limitem w zasięgu sieci Plus

W zasięgu sieci Plus znalazłem jeszcze trzy oferty w zadanych kryteriach, już bez pakietu z limitem 500 GB



W kolejności od lewej mamy ofertę Plush na internet mobilny z limitem 200 GB za 60 zł miesięcznie - miesięczny okres wypowiedzenia, Lajt Mobile z limitem 100 GB za 39,99 zł - miesięczny okres wypowiedzenia i Klucz Mobile z limitem 100 GB za 50 zł miesięcznie - bez żadnej umowy, oferta na kartę do routera WiFi.

Oferty na internet mobilny do routera WiFi z dużym limitem w zasięgu sieci Play



W zasięgu sieci Play znalazłem trzy oferty. Pierwsza po lewej to Virgin Mobile z pakietem 250 GB transferu danych w miesiącu za 50 zł - umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dalej mamy Play na kartę - czyli bez umowy z limitem 200 GB za 50 zł miesięcznie oraz Mobile Vikings - również oferta na kartę z limitem 250 GB za 60 zł miesięcznie.



Oprócz tego w ofercie na kartę na internet mobilny w Mobile Vikings dostępne są jeszcze dwa pakiety - z limitem 100 GB za 40 zł i z limitem 150 GB za 50 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny do routera WiFi z dużym limitem w zasięgu sieci T-Mobile

W zasięgu sieci T-Mobile mamy jedną ofertę z limitem 200 GB transferu danych w miesiącu - Heyah na kartę za 35 zł miesięcznie.



W zasięgu Orange nie ma dedykowanej oferty na domowy internet mobilny do routera WiFi według zadanych kryteriów. Można tu jednak skorzystać z subskrypcji głosowej (bez żadnej umowy) w Orange Flex za 80 zł i dodatkowej karty z tym samym numerem do routera WiFi z internetem mobilnym bez żadnych limitów.

Podsumowując, najlepszą opcją na internet mobilny z limitem 100 GB będzie oferta Lajt Mobile za 39,99 zł, z limitem 200 GB - Heyah na kartę za 35 zł, a z największym limitem 500 GB - nowa oferta Premium Mobile za 69,90 zł.

